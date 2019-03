Guardiola pas certain d'être favori en Ligue des champions

"Nous sommes des enfants dans cette compétition, c'est ce que je ressens. Ce ne sont pas des excuses, bien sûr que nous voulons gagner", a déclaré l'entraîneur catalan en conférence de presse, faisant référence à la maigre histoire européenne de "City".

"Il faut rêver et viser aussi haut que possible, mais en même temps, il faut accepter qu'il y a d'autres équipes qui pensent la même chose, avec beaucoup de qualité et beaucoup de talent", a-t-il ajouté.

"Les gens qui pensent que parce que le Real Madrid est sorti, cette compétition sera facile ne comprennent toujours pas ce qu'est cette compétition", a-t-il commenté

Les "Citizens" aborderont le rendez-vous de l'Etihad Stadium en position de force après leur victoire 3-2 à Gelsenkirchen à l'aller.

"Je préfère ce score que d'être mené 3-0, mais (...) nous avons encore du pain sur la planche. (...) Nous avons de la chance aujourd'hui d'être devant 3-2 alors que nous pourrions être menés 3-1 ou 4-1. (...) Il y a du travail à faire, il faut rester calme et concentré", a-t-il insisté, refusant l'idée que son groupe avait déjà un pied en quart de finale.

"La semaine dernière, nous ne nous attendions pas à ce que le PSG ou le Real Madrid sortent. Un carton rouge, un but à la première minute, tout peut arriver en 90 minutes. Je dirais que nous avons eu beaucoup de chance" lors du match aller, après avoir été réduit à dix, a estimé Guardiola. "Aujourd'hui, je suis assis ici en pensant que nous avons encore du travail à faire."

"Sur la scène nationale, il y a toujours un autre match, dans cette compétition il n'y en a pas. C'est quelque chose d'unique. La concentration est incroyable et lorsque vous faites quelque chose de mal, (les adversaires) le punissent", a-t-il ajouté.