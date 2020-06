Battu à Chelsea (2-1) et contraint de céder son titre à Liverpool, champion d'Angleterre pour la première fois depuis 30 ans, l'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, estime que "la passion" a fait la différence.

"Peut-être que nous ne sommes pas arrivés avec la même passion. Liverpool a joué chacun de ses matches comme s'il s'agissait de sa dernière chance", a expliqué le technicien catalan.

"Nous n'avons pas eu ce type de moments, surtout dans les moments-clés de la première partie de saison", a-t-il concédé.

"C'est la réalité, nous sommes loin derrière", a poursuivi Pep en référence au 23 points d'écart à sept journées de la fin qui ont fait des Reds le champion le plus précoce de l'histoire de la Premier League.

"Liverpool a été fantastique de régularité pendant toute la saison. Nous avons laissé échapper des points en début de saison, pas Liverpool."

Les Reds, qui étaient dans l'ombre de City ces deux dernières saisons, ont engrangé déjà 28 victoires sur les 31 matches jusqu'ici.

Mais Guardiola ne baisse pas les bras.

"Il faudra s'en remettre pour la saison prochaine, être plus régulier et récupérer les points qu'on a perdus cette saison", a-t-il jugé.

"Il faudra prendre un peu de recul, être humble, et se dire +non, on ne peut pas gagner à tous les coups+. Ensuite, il faudra apprendre ce qu'on doit faire pour éviter que cette situation se reproduise", a-t-il conclu.

