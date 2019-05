L'entraîneur de Manchester City Pep Guardiola a fait l'éloge de l'influence de son capitaine Vincent Kompany, lundi soir à l'issue de la victoire de Cityzens sur Leicester (1-0). Le Diable Rouge a inscrit d'une frappe phénoménale, pleine lucarne, le seul but du match.

L'entraîneur de Manchester City Pep Guardiola a fait l'éloge de l'influence de son capitaine Vincent Kompany, lundi soir à l'issue de la victoire de Cityzens sur Leicester (1-0). Le Diable Rouge a inscrit d'une frappe phénoménale, pleine lucarne, le seul but du match. Cette victoire permet à Manchester City d'occuper seul la tête du classement de la Premier League à une journée de la fin de la compétition. Man City compte un point d'avance sur Liverpool. Il se déplacera dimanche à Brighton. Dans le même temps, les Reds accueillent Wolverhampton.

"Il a créé ce club, avec des joueurs comme Hart et Zabaleta"

"Kompany est ici depuis plus de 10 ans et il a apporté sa contribution avec une incroyable génération de joueurs", a déclaré Guardiola après le match.

"Avec d'autres joueurs comme (Joe) Hart et (Pablo) Zabaleta, il a créé ce club. Vincent quand il se hisse dans les grands moments, quand il est en forme, c'est un joueur incroyable."

Guardiola a avoué qu'il pensait que Kompany n'aurait pas dû tirer quand il s'est avancé ballon au pied à une trentaine de mètres du but adverse à 20 minutes de la conclusion. Mais le Diable Rouge a avancé un peu puis décoché un tir tendu des 25 mètres imparable. "Un but extraordinaire, c'est sûr", a reconnu le technicien espagnol.

Guardiola peut espérer apporter un 6e titre de champion à Manchester City. Il s'agirait du 2e consécutif sous sa direction sportive depouis son arrivée à l'été 2016. "Il reste un match, ce sera dur comme aujourd'hui (lundi). On sera à l'extérieur et on a vu que Brighton a fait un bon match à Arsenal. C'est entre nos mains, mais n'oubliez pas que nous aurions pu avoir 10 points de retard si nous avions perdu contre Liverpool ici", a-t-il ajouté en référence à la victoire cruciale 2-1, le 3 janvier. "Nous avions sept points de retard, mais nous sommes encore dans le coup avant le dernier match et c'est entre nos mains. Nous allons bien nous préparer."

But Kompany.mp4 Les princes sont éternels... la preuve Vincent Kompany inscrit LE but qu'il fallait pour Manchester City !!! Geplaatst door VOOsport, la communauté op Maandag 6 mei 2019