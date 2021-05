Titré comme joueur puis entraîneur avec le FC Barcelone, l'Espagnol Pep Guardiola tient l'occasion d'enrichir sa légende d'entraîneur à succès samedi sur le banc de Manchester City, avec la finale de la Ligue des champions contre Chelsea à Porto.

Depuis ses débuts sur le banc du Barça en 2008, le technicien âgé de 50 ans a pris l'habitude de battre les records.

S'il remporte une troisième C1, après les deux gagnées comme entraîneur du Barça (2009, 2011), il rejoindra au palmarès le Français Zinédine Zidane (2016, 2017, 2018 avec le Real), l'Italien Carlo Ancelotti (2003, 2007 avec l'AC Milan, 2014 avec le Real) et l'Anglais Bob Paisley (1977, 1978, 1981 avec Liverpool).

Aucun autre entraîneur n'a fait mieux.

Il faut y ajouter une particularité: gagner en étant à la tête de deux différents clubs, seuls cinq hommes l'ont fait avant lui.

Il s'agit d'Ancelotti, des Allemands Jupp Heynckes (1998 avec le Real, 2013 avec le Bayern) et Ottmar Hitzfeld (1997 avec Dortmund, 2001 avec le Bayern), de l'Autrichien Ernst Topper (1970 avec le Feyenoord, 1983 avec Hambourg) et du Portugais José Mourinho (2004 avec le FC Porto, 2010 avec l'Inter).

Guardiola, sacré champion en tant que milieu de terrain de la "Dream Team" du Barça en 1992, appartient déjà à la liste restreinte de ceux à avoir été sacrés comme joueur puis technicien.

Aux côtés de lui se dressent Zidane, Ancelotti, Johan Cruyff, Giovanni Trapattoni, Frank Rijkaard et Miguel Muñoz.

Mais Guardiola ne pourra pas dépasser samedi Ancelotti ou Miguel Muñoz, en termes de titres remportés.

L'Italien en compte cinq, avec les deux remportés comme joueur de l'AC Milan (1989, 1990), et l'Espagnol cinq aussi, trois comme joueur (1956, 1957, 1958) et deux comme entraîneur (1960, 1966), tous avec le Real Madrid.

