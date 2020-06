Deux affiches pour les leaders: le FC Barcelone, qui se déplace vendredi (20H00 GMT) à Séville, et le Real Madrid, qui disputera le match de clôture de la 30e journée de Liga chez la Real Sociedad dimanche (20H00 GMT), passeront au révélateur ce week-end.

Qui des deux équipes en lice pour le titre de champion d'Espagne passera le test de la 30e journée? Le défi s'annonce relevé pour les deux formations qui se disputent la tête de la Liga.

Le Barça, qui compte provisoirement cinq points d'avance sur son rival madrilène avant le Real Madrid - Valence de ce jeudi soir (20H00 GMT), se déplace chez le troisième du classement, le Séville FC, vendredi soir.

Il devra y glaner des points sans Frenkie De Jong ni Sergi Roberto, blessés, sous peine de voir les hommes de Zinédine Zidane fondre sur lui au classement.

Le Real, pour sa part, rendra visite dimanche à la Real Sociedad, séduisante cinquième de Liga et en course pour une place en Ligue des champions, chez une équipe dirigée par le jeune Norvégien Martin Odegaard, cédé par la "Maison blanche" au club basque.

Parmi les autres matches, retenons le déplacement du Valladolid samedi à 20H00 GMT sur le terrain de l'Atlético Madrid, qui vient d'étriller Osasuna 5-0 mercredi avec un doublé de la jeune pépite Joao Felix, et de se repositionner à la quatrième place au classement.

