L'attaquant de 23 ans a établi un nouveau record en Europa League, en claquant le triplé le plus rapide de tous les temps. Ensuite, il a délivré un assist qui a permis aux Foxes de s'imposer à Brentford.

Neuf minutes et 34 secondes. C'est le temps qu'il a fallu à Patson Daka pour plier le match spectaculaire d'Europa League au Spartak Moscou, qui s'est achevé sur le score de 3-4. Le Zambien s'est offert un hat-trick en moins de dix minutes. Youri Tielemans a délivré l'assist sur son troisième but. Daka a ensuite inscrit le quatrième pion de son équipe, établissant ainsi un nouveau record du club. Le week-end précédent, entré au jeu en remplacement de Kelechi Iheanacho contre Manchester United, il avait déjà trouvé le chemin des filets et fixé le score à 4-2. C'était son premier but pour les Foxes, Brendan Rodgers voulant l'intégrer sans précipitation. Leicester City a versé 26 millions d'euros au RB Salzbourg cet été pour enrôler cet avant rapide, auteur de 27 buts en 28 rencontres en Autriche. Patson Daka est le deuxième transfert sortant le plus rémunérateur de Salzbourg, après Naby Keïta, qui se produit aujourd'hui à Liverpool mais avait rejoint le RB Leipzig pour 29,75 millions durant l'été 2017. Salzbourg a déjà vendu cinq footballeurs pour plus de vingt millions: outre Keïta et Daka, Sadio Mané, Erling Haaland et DominikSzoboszlai ont eux aussi rapporté un sacré pactole. Le compatriote de Bwalya Kalusha (ex-Cercle Bruges) et de Charly Musonda Sr. (ex-Anderlecht et Cercle) est le premier Zambien à évoluer en Premier League. Brendan Rodgers vient de délivrer quelques détails sur son nouvel avant: "Pendant sa quarantaine obligatoire de dix jours, il n'a lu que des livres sur l'histoire du club et Jamie Vardy. Patson est un garçon formidable, animé d'une incroyable joie de vivre. Surtout, il sent littéralement comment il doit se positionner pour marquer."