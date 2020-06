L'attaquant français Antoine Griezmann, qui s'apprête à reprendre la Liga espagnole avec le FC Barcelone, a affirmé qu'après son aventure catalane il souhaitait "terminer" sa carrière dans le championnat nord-américain (MLS), dans une interview accordée jeudi au Los Angeles Times.

"Gagner la Liga et la Ligue des champions avec le Barça est un rêve, et aussi mon objectif", a-t-il déclaré. "Après avoir gagné, quoi qu'il arrive, il y a une autre Coupe du monde (à remporter) au Qatar. Et après la MLS."

"Je ne sais pas avec quelle équipe, mais je veux vraiment y jouer. Pour moi, c'est un objectif de terminer ma carrière aux États-Unis, avec la possibilité de bien jouer et de faire partie de l'équipe qui lutte pour un titre", a-t-il insisté.

Il y a deux ans, Griezmann avait déjà évoqué son envie de finir sa carrière en Amérique du nord, marquant alors sa préférence pour Los Angeles et Miami, anticipant le projet de club monté par la star britannique David Beckam, dont l'Inter a fait ses grands débuts en mars avant que le coronavirus ne stoppe la saison après deux journées seulement.

Alors que le championnat reprendra le 11 juin avec 11 journées à disputer, le Barça est leader avec deux points d'avance sur son grand rival, le Real Madrid.

En Ligue des champions, dont la reprise n'a pas encore été actée, les Blaugrana doivent recevoir Naples en 8e de finale retour, après un nul (1-1) ramené de Campanie.

