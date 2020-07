Une saison déjà compromise ? Entre la mise sur le banc d'Antoine Griezmann, la forte pression sur l'entraîneur Quique Setién et la Liga qui paraît mal engagée, le FC Barcelone aborde une fin de saison très compliquée, dans l'ombre du Real Madrid, solide leader.

Ayant enchaîné contre l'Atlético Madrid (2-2) un troisième match nul en quatre rencontres de Championnat d'Espagne, le Barça semble avoir perdu pied dans la course au titre avant le match du Real Madrid, qui reçoit Getafe jeudi soir (20H00 GMT) pour tenter de prendre quatre points d'avance en tête.

Mais au-delà de ces résultats décevants, le club ressemble à une cocotte-minute sur le feu, bouillonnant de doutes et d'interrogations.

Griezmann, un remplaçant onéreux

Après des bisbilles de vestiaire qui ont agité le club le week-end dernier, et une réunion dans la foulée avec la direction, les choix tactiques de l'entraîneur Quique Setién semblent très discutés.

Le champion du monde français Antoine Griezmann, recrue phare de l'été dernier en provenance de l'Atlético (120 M EUR), n'est entré qu'à la 90e minute du match contre son ancienne équipe, alors que les Catalans ont tergiversé en attaque sans trouver la faille.

"C'est vrai que c'est dur de le faire entrer ainsi, pour un joueur de son niveau. Mais les circonstances m'ont obligé à faire cela. J'aurai pu prendre une autre décision, ne pas le faire entrer par exemple, mais tu as toujours l'espoir qu'un joueur comme lui peut faire une action ponctuelle qui te permette de gagner le match", s'est justifié Setién en conférence de presse d'après-match, mardi soir.

"Je ne vais pas lui présenter mes excuses, parce que c'est une décision que je dois assumer, mais je suis sûr que c'est une décision qu'il comprendra", a-t-il dédramatisé.

Setién, une promesse non tenue

Ces choix tactiques discutables placent Setién (61 ans) sur une poudrière alors que le technicien cantabre avait précisément été appelé sur le banc, en janvier, pour tenter d'apaiser le club.

"Je ne peux pas promettre de gagner, mais je promets que mon équipe jouera bien", avait-t-il promis.

Pour l'instant, l'engagement n'est pas tenu: le Barça ne brille plus par son jeu, et déçoit par ses résultats.

"Je suis très habitué à me sortir de situations délicates. Je ne suis pas aussi heureux qu'à mon arrivée, car la situation est ce qu'elle est, mais intérieurement, je me sens bien. Je me sens soutenu par le vestiaire", a affirmé Setién, se disant "convaincu que l'on va s'en sortir".

Messi, un 700e but en vain

A 33 ans, le capitaine Lionel Messi reste celui qui donne le cap mais la superstar ne suffit plus à sauver le navire Barça.

Auteur de son 700e but en carrière professionnelle mardi avec une superbe panenka sur penalty, l'Argentin a toutefois marqué un peu le pas ces derniers jours et il ne parvient pas à cacher la misère du jeu blaugrana.

Certes, il reste encore cinq journées à disputer pour le Barça et Messi, meilleur buteur de Liga (22 buts), peut encore redresser la barre. Mais le Barça n'a plus son destin en main et doit désormais espérer deux faux pas du Real pour repasser devant...

Arthur-Pjanic, un échange en question

Désormais trentenaire, le sextuple Ballon d'Or risque de peiner à rester décisif à l'avenir. Et la fuite des jeunes talents barcelonais autour de lui n'incite à pas l'optimisme.

Lundi, pour équilibrer ses comptes, le Barça a officialisé le transfert de son milieu de terrain international brésilien Arthur (23 ans), qui était un pari à moyen ou long terme, pour faire venir l'international bosnien Miralem Pjanic (30 ans).

L'ancien Lyonnais est certes une recrue plus efficace dans l'immédiat, mais cela hypothèque l'avenir du club blaugrana de l'ère post-Messi.

En attendant, si la Liga sourit au Real Madrid, le Barça risque de n'avoir plus que la Ligue des champions pour sauver sa saison. Avec un huitième de finale retour à jouer contre Naples début août, et l'envie d'accéder au "final 8" à Lisbonne avec le gratin européen. Mais dans quel état de forme sera le Barça dans un mois ?

