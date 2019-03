Griezmann, Barcelone en tête

En une semaine, l'Atletico de Madrid a beaucoup perdu. Alors qu'ils avaient pour objectif principal de remporter la Ligue des Champions dans leur stade du Wanda Metropolitano, les Colchoneros ont subi la loi de "Mister Champions", Cristiano Ronaldo. Et ce n'est pas la défaite de samedi face à l'Atletic Bilbao qui va arranger les choses. Ce matin, les hommes de Diego Simeone accusent un retard de 10 points sur le FC Barcelone en Liga. Autant dire qu'il sera presque impossible d'aller chercher un onzième sacre national. Ce qui pousse leur leader, Antoine Griezmann, à se poser des questions.

Les joueurs du Barça l'attendent

Au moment de renégocier son contrat l'an dernier, Antoine Griezmann avait fait du parcours européen de son équipe un élément majeur. Seulement, depuis mardi dernier, les finalistes des éditions 2014 et 2016 ne font plus partie de la compétition.

Ce n'est donc pas cette année que le natif de Mâcon déposera la coupe aux grandes oreilles dans son armoire à trophées. Il ne s'est pourtant jamais caché vis-à-vis du fait qu'il rêvait de faire partie d'une équipe capable d'aller au bout de l'épreuve continentale majeure.

C'est donc avec cet objectif qu'Antoine Griezmann a ressorti les propositions catalanes de l'été dernier, bien conscient d'avoir plus de chances avec l'équipe d'Ernesto Valverde. Et du côté de Barcelone on se souvient des déclarations des Messi, Suarez ou encore Piqué qui disaient attendre le joueur à bras ouverts dans leur équipe.

Ses proches militent

Alors qu'un contrat le liant au club jusqu'en 2024, ainsi que des conditions salariales qui feraient de lui le deuxième joueur le mieux payé de l'effectif (derrière Messi), sont évoqués, le joueur et son entourage apparaissent de plus en plus sensibles à l'intérêt du champion d'Espagne en titre. Le premier intéressé étant le père du joueur, son principal conseiller. En effet celui-ci aurait été grandement refroidi par le cauchemar de Turin. Déjà l'été dernier il était celui qui militait pour un transfert de son fils en Catalogne. Mais Antoine Griezmann aime la vie à Madrid, et cet aspect parait primordial pour le joueur et sa famille. Bientôt âgé de 28 ans, l'attaquant est à un moment charnière de sa carrière et va devoir faire les bons choix pour s'asseoir aux côtés des meilleurs. Bien que ses performances en Liga restent proches de ses standards (12 buts), "Grizou" peine à passer le cap sur la scène européenne. Et le Barça pourrait bien en profiter.

Pas le seul

Un des éléments majeurs qui pourrait également peser dans la décision de Griezmann est la vague de départs annoncée du côté de l'Atletico. Le Français pourrait bien perdre son meilleur ami Diego Godin, pressenti à l'Inter Milan et son collègue, champion du monde, Lucas Hernandez, annoncé du côté du Bayern Munich.

Une chose est sûre, si un jour Antoine Griezmann devait quitter l'Atletico, il resterait à tout jamais gravé dans l'histoire du club.

Blaise Vanderlinden