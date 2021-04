A deux jours du clasico contre le Real Madrid, l'attaquant international français du FC Barcelone Antoine Griezmann a annoncé jeudi sur les réseaux sociaux la naissance de son troisième enfant, une petite fille prénommée Alba et née un 8 avril, comme les deux précédents.

"Alba Griezmann 8 avril 2021 à 10h24", a écrit "Grizou" sur Twitter, un message accompagné d'un coeur et d'un biberon.

Griezmann (30 ans) a manqué l'entraînement collectif du FC Barcelone jeudi avec la permission de l'entraîneur Ronald Koeman pour assister à la naissance de son troisième enfant, après son aînée Mia et son cadet Amaro, nés respectivement le 8 avril 2016 et le 8 avril 2019.

La presse catalane assure que le champion du monde français reviendra à l'entraînement dès vendredi et que sa présence n'est pas remise en question pour le clasico comptant pour la 30e journée de Liga, samedi (21h00, 20h00 GMT) à Madrid.

"Alba Griezmann 8 avril 2021 à 10h24", a écrit "Grizou" sur Twitter, un message accompagné d'un coeur et d'un biberon.Griezmann (30 ans) a manqué l'entraînement collectif du FC Barcelone jeudi avec la permission de l'entraîneur Ronald Koeman pour assister à la naissance de son troisième enfant, après son aînée Mia et son cadet Amaro, nés respectivement le 8 avril 2016 et le 8 avril 2019.La presse catalane assure que le champion du monde français reviendra à l'entraînement dès vendredi et que sa présence n'est pas remise en question pour le clasico comptant pour la 30e journée de Liga, samedi (21h00, 20h00 GMT) à Madrid.