Grâce à un doublé de Lukaku, Manchester United élimine le PSG

Thomas Tuchel a reconduit sans exception le onze, qui s'était imposé à Old Trafford (0-2). Par contre, Ole Gunnar Solskjaer, privé de plusieurs cadres, a tout bouleversé optant pour un nouveau système avec trois défenseurs centraux. Le ballon venait à peine d'être mis en jeu que Lukaku a intercepté une passe en retrait complètement hasardeuse dans l'axe de Thilo Kehrer. Après avoir échappé au tacle de Thiago Silva, le Diable rouge a dribblé Gianluigi Buffon et a marqué d'un angle difficile son premier but de la saison en Ligue des Champions (2e, 0-1). Bien qu'énervés, les Parisiens se sont portés dans le camp adverse et ont vite été récompensés. Sur un centre à ras de terre de Kylian Mbappé, Juan Bernat a catapulté le ballon dans le but de David De Gea (12e, 1-1). Alors que les Mancuniens se contentaient de défendre dans leur camp, Lukaku leur a donné à nouveau l'avance en profitant d'un ballon mal capté par Buffon sur un tir de loin de Marcus Rashford (30e, 1-2).

Les Parisiens ont repris le jeu sur un faux rythme et n'ont pas inquiété la défense anglaise. Cela a incité Tuchel a effectuer deux changements: Meunier pour Kehrer et Leandro Paredes pour Julian Draxler (70e). Bien en jambes, Meunier a déboulé à droite pour placer une reprise dans la course en angle fermé que De Gea a repoussé (82e). Le portier espagnol a eu de la chance quand Mbappé a glissé à l'entrée du rectangle et que dans la foulée Bernat a tiré sur le montant (84e). Le cours du jeu a alors changé: après avoir visionné les images, l'arbitre a accordé un penalty pour une faute de main de Presnel Kimpenbe sur un tir de Diogo Dalo. Rashford n'a pas tremblé et a signé une nouvelle 'remontada' au frais du PSG (90e+4, 1-3).