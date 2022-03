Les Go Ahead Eagles vivent une très belle saison alors qu'ils avaient été condamnés à la relégation en début de saison. Le week-end dernier, l'équipe de Deventer s'est même offert le scalp de l'Ajax à domicile, et ce soir elle affronte un autre grand du football néerlandais, le PSV Eindhoven, en demi-finale de la KNVB Cup. Le conte de fées peut-il se poursuivre jusqu'au Kuip, théâtre final de la compétition ?

Au coup d'envoi de la nouvelle saison, les Go Ahead Eagles étaient les candidats désignés à la relégation, mais le club de Deventer vit une saison assez incroyable en Eredivisie. Les Aigles ont gagné sept duels et occupent actuellement le douzième rang de la compétition néerlandaise, sept points au-dessus de la zone de relégation.

Dimanche dernier, leur belle saison a encore pris une dimension supérieure avec la victoire éclatante contre le leader, l'Ajax Amsterdam. Dans un Adelaarshorst plein à craquer, les Eagles ont disputé un match plein qu'ils ont gagné 2-1. L'homme du match était sans aucun doute le jeune Belge Phillipe Rommens, qui a marqué le deuxième but de Deventer. L'Ajax, qui a perdu pour la troisième fois cette saison, voit le PSV revenir à deux points.

Les Go Ahead Eagles auront donc pris des points lors de leurs deux duels contre le champion en titre. En novembre, les Amstellodamois avaient été contraints au partage 0-0 sur leur pelouse de la Johan Cruijff Arena. L'équipe candidate à la relégation est donc la seule à avoir pris 4 sur 6 contre les favoris au titre. Un bel exploit.

Une solide organisation

Go Ahead Eagles a été fondé en 1902 sous le nom de Be Quick. Plus tard, il a changé le nom en Go Ahead, et sous l'impulsion de l'entraîneur anglais Barry Hughes, "Eagles" a été ajouté. Au cours de son histoire, le club est devenu quatre fois champion national des Pays-Bas. Le dernier titre remonte à 1933. Depuis 2017, les joueurs de Deventer évoluaient en deuxième division et sont devenus champions l'année dernière ce qui leur a donné le droit de regoûter à l'Eredivisie.

L'équipe entraînée par Kees Van Wonderens'appuie principalement sur sa bonne organisation, mais grâce à Philippe Rommens et à l'ailier gauche Iñigo Córdoba, elle peut également contrer avec une force meutrière. Agé de 24 ans, l'Espagnol Córdoba est prêté par l'Athletic Bilbao cette saison et est devenu l'une des révélations de l'Eredivisie puisqu'il a marqué 8 buts en 20 matches.

Philippe Rommens, l'une des armes offensives de Go Ahead Eagles. © iStock

Et si les Go Ahead Eagles prolongeaient leur invincibilité contre l'Ajax en finale de la Coupe KNVB ?

Mais ce qui marque encore plus la saison des Go Ahead Eagles que leur invincibilité en championnat face à l'Ajax, c'est la campagne de Coupe que les Eagles accomplissent. Le club de Deventer s'est invité dans le dernier carré de la compétition et affrontera un autre ténor du football néerlandais, le PSV Eindhoven. Dans l'autre demi-finale, l'Ajax affrontera l'AZ. Le PSV est naturellement le favori, surtout si l'on considère l'histoire que les deux clubs ont en commun. La dernière fois que les Go Ahead Eagles ont gagné contre le PSV, c'était en 1983. En coupe, les deux clubs ne se sont rencontrés qu'une seule fois. C'était en 2007 où le PSV de Ronald Koeman l'avait emporté sur le score de 3-2.

Ce n'est donc que la quatrième fois que les Eagles atteignent le dernier carré de la KNVB Cup. Lors des trois précédents, le club ne s'est qualifié pour la finale qu'à une seule reprise. C'était en 1965, lorsque le Feyenoord s'est montré le plus fort lors du dernier duel pour la Coupe.

Mais cette saison, tout semble réussir à Go Ahead, et sa solide arrière-garde y est pour beaucoup. L'équipe de Deventer a atteint les demi-finales de la coupe sans avoir encaissé le moindre but lors des tours précédents. On peut s'attendre à un match disputé et haletant dans un Adelaarshorst rempli et chauffé à blanc. La révélation de la saison pourra-t-elle poursuivre son conte de fées par une finale de coupe à De Kuip ? Et qui sait contre cet Ajax qui lui a plutôt bien réussi jusqu'à présent.

