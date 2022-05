Chiellini, titulaire pour ce dernier match à domicile de la "Vieille dame" cette saison, a été remplacé après seulement 17 minutes par le Néerlandais Matthijs de Ligt pour recevoir une grande ovation de la part du Juventus Stadium.

Tout sourire, le défenseur a salué ses coéquipiers et confié le brassard de capitaine à l'attaquant argentin Paulo Dybala, autre joueur à faire ses adieux aux tifosi turinois lundi soir avant de partir en fin de saison.

Il a ensuite fait un tour d'honneur en saluant les supporters, pendant que le match se poursuivait.

Le champion d'Europe aux 116 sélections, qui fera ses adieux à l'équipe nationale italienne le 1er juin à l'occasion du match contre l'Argentine à Londres, a annoncé mercredi son départ de la Juve, où il évolue depuis 2005 et avec qui il a gagné 19 trophées.

Il n'a pour le moment pas décidé entre arrêter définitivement le football ou se lancer à 37 ans dans une ultime aventure, par exemple dans le Championnat nord-américain, hypothèse qui tiendrait la corde selon la presse italienne.

"La Juve a été tout pour moi. Ma jeunesse, l'expérience, la maturité. La volonté de gagner, la joie du triomphe, l'acceptation de la défaite", a indiqué Chiellini dans un message sur Instagram avant ce dernier match à domicile.

"A partir d'aujourd'hui tu vas commencer à manquer à cette équipe, à ces couleurs, à ce vestiaire. Tu as été un exemple, un guide, un frère, un ami", lui a écrit sur le même réseau son coéquipier Leonardo Bonucci, qui sera le capitaine la saison prochaine.

