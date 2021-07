Vainqueur de l'Euro dimanche avec l'Italie, Gianluigi Donnarumma quitte l'AC Milan et s'est engagé avec le Paris Saint-Germain, a confirmé mercredi le club parisien. Le portier italien a signé un contrat jusqu'en 2026.

Donnarumma, 22 ans, avait fait ses débuts professionnels avec l'AC Milan, son club formateur, en 2015 à l'âge de 16 ans. En six saisons, il a disputé 251 rencontres entre les perches des Rossoneri.

International italien, il vient de remporter l'Euro 2020 avec la Squadra Azzura. En finale contre l'Angleterre, il avait sauvé le penalty décisif de Bukayo Saka lors de la séance de tirs au but pour offrir le titre à l'Italie. Donnarumma avait également été élu meilleur joueur de l'Euro.

"Je suis très heureux de faire partie de ce grand club qu'est le Paris Saint-Germain", a déclaré Donnarumma, cité dans le communiqué. "Je me sens prêt à relever ce nouveau défi, et continuer à grandir ici. Avec Paris, je veux gagner autant que possible et donner de la joie aux supporters."

Le Paris Saint-Germain poursuit son mercato XXL après les arrivées de Georginio Wijnaldum (Liverpool), Achraf Hakimi (Inter Milan) et Sergio Ramos (Real Madrid).

