Gerd Müller est décédé à l'âge de 75 ans, a annoncé le Bayern de Muncih dimanche.

Surnommé le "Bombardier de la nation", Gerd Müller a marqué 566 buts en 607 matches sous le maillot bavarois, rapporte le club munichois, avec un record de 365 buts en Bundesliga dont il fut le meilleur buteur à sept reprises.

International, Gerd Müller a inscrit 68 buts en 62 matches pour la Mannschaft avec qi il a remporté la Coupe du monde en 1974 après un titre européen en 1972. C'est lui qui avait marqué le but décisif de la victoire face aux Pays-Bas (2-1) pour gagner le Mondial en Allemagne.

Avec le Bayern, qu'il avait rejoint en 1964, Gerd Müller a gagné trois fois la Coupe d'Europe et une fois la Coupe des Vainqueurs de Coupe, quatre titres de champion d'Allemagne et autant de Coupe d'Allemagne.

Portrait Né le 3 novembre 1945 à Nördlingen (Bavière) Clubs: 1958-1964 TSV

1861 Noerdlingen

1964-1979 Bayern Munich

1979-1981 Fort Lauderdale Strikers

1981-1982 Smith Brothers Lounge Trophées majeurs: Coupe du monde 1974

Championnat d'Europe 1972

Coupe des clubs champions européens 1974, 1975, 1976

Coupe des vainqueurs de coupe 1967

Bundesliga 1969, 1972, 1973, 1974

Coupe d'Allemagne 1966, 1967, 1969, 1971

Meilleur buteur de la Coupe du monde 1970 (10 buts)

Footballeur européen de l'année 1970 Statistiques: 35 buts en 35 matchs de Coupe des clubs champions européens

40 buts pendant la saison 1971-1972 de Bundesliga

68 buts en 62 matchs en équipe nationale

365 buts en 427 matchs de Bundesliga

1,251 buts en 998 matchs pour le Bayern Munich

Surnommé le "Bombardier de la nation", Gerd Müller a marqué 566 buts en 607 matches sous le maillot bavarois, rapporte le club munichois, avec un record de 365 buts en Bundesliga dont il fut le meilleur buteur à sept reprises. International, Gerd Müller a inscrit 68 buts en 62 matches pour la Mannschaft avec qi il a remporté la Coupe du monde en 1974 après un titre européen en 1972. C'est lui qui avait marqué le but décisif de la victoire face aux Pays-Bas (2-1) pour gagner le Mondial en Allemagne.Avec le Bayern, qu'il avait rejoint en 1964, Gerd Müller a gagné trois fois la Coupe d'Europe et une fois la Coupe des Vainqueurs de Coupe, quatre titres de champion d'Allemagne et autant de Coupe d'Allemagne.