L'entraîneur français Gérard Houllier est décédé à l'âge de 73 ans, annonce le quotidien L'Equipe.

Gérard Houllier, sélectionneur de l'équipe de France de football entre 1992 et 1993 et entraîneur, entre autres, du Paris Saint-Germain, de Liverpool et de l'Olympique Lyonnais, est décédé lundi à l'âge de 73 ans, quelques jours après une opération de l'aorte.

Confirmant une information de la radio sportive RMC et du quotidien sportif L'Équipe, le club de Lens ainsi que des sources dans l'entourage du Paris SG et l'Olympique Lyonnais ont annoncé la disparition de l'ex-manager.

Le journal L'Équipe explique que le technicien venait de regagner son domicile dimanche après avoir subi, il y a trois semaines dans un hôpital parisien, une nouvelle opération de l'aorte.

Houllier suivait un traitement depuis longtemps, lui qui a été victime d'une dissection aortique en octobre 2001 juste avant un match avec Liverpool.

Natif de Thérouanne, dans le Pas-de-Calais, Gérard Houllier n'a jamais été footballeur professionnel mais a mené une carrière remarquée d'entraîneur et de manager, de Lens dans les années 1980 à Aston Villa à la fin de sa carrière, au début des années 2010.

C'est avec les Reds que le Français a signé ses plus grands succès, remportant la Coupe de l'UEFA, la FA Cup, la Coupe de la Ligue et la Supercoupe d'Europe lors de la saison 2001. Il compte également trois titres de champion de France, un avec le PSG (1986) et deux avec l'OL (2006, 2007).

Après les décès de Michel Hidalgo en mars et de Roberto Herbin en avril, le football français est orphelin d'un nouveau technicien de renom. Seule ombre au tableau, son parcours à la tête des Bleus s'est ponctué brutalement, la France échouant à se qualifier pour le Mondial 1994 lors d'une cinglante défaite contre la Bulgarie à domicile (1-2).

