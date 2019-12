Genk pour l'honneur à Naples, Liverpool en danger à Salzbourg, l'Inter ou Dortmund

Le tenant du titre Liverpool doit valider son billet pour les huitièmes à Salzbourg dans le Groupe E, mardi soir (18h55) lors de la sixième et ultime journée des phases de poules de Ligue des champions, où l'Inter Milan de Romelu Lukaku et le Borussia Dortmund d'Axel Witsel et Thorgan Hazard se livrent un duel à distance pour arracher le dernier ticket dans le Groupe F.

© belga