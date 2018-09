Genk bat Anderlecht 1-0 et conserve sa 2e place

Les deux équipes se créaient plusieurs occasions en première période mais regagnaient les vestiaires sur un score de 0-0.

Le but tombait en début de deuxième mi-temps. Pozuelo centrait pour Dewaest, qui plaçait les Limbourgeois aux commandes à la 49e minute.

Le score n'allait plus bouger, permettant à Genk de consolider sa 2e place.

L'équipe de Philippe Clément compte 17 points, et pointe à 2 unités du leader, le FC Bruges qui a battu Lokeren 2-1 vendredi. Anderlecht suit avec 13 points, autant que La Gantoise, qui recevra Saint-Trond dimanche.

Plus tôt dans la soirée, Ostende et le Cercle de Bruges se sont séparés sur un match nul 1-1. Lambot a ouvert le score à la 67e et Ostende

Vandendriessche a égalisé pour les Côtiers à la 88e. C'est aussi sur un match nul (0-0) que s'est terminée la rencontre entre Waasland-Beveren et Eupen. En fin d'après-midi, le Standard et Charleroi s'étaient aussi quittés sur un nul blanc.

Ostende (10 points) pointe au 7e rang, juste devant le Cercle (9 points). Eupen est 9e avec 7 unités, tandis que Waasland-Beveren est 15e et avant-dernier avec 4 points.

Mouscron, lanterne rouge avec 0 point, accueillera Courtrai dimanche après-midi.