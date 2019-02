Gelsenkirchen pleure Rudi Assauer

En Allemagne, son nom était synonyme de personnage extravagant. Toujours affublé d'un cigare, il aimait être entouré de belles femmes. Rudolf Assauer était une proie facile pour les journaux à sensation et il n'hésitait jamais à utiliser les médias pour lancer quelques phrases assassines. On disait de lui qu'il était un macho au grand coeur. De 2000 à 2009, il a entretenu une relation intime avec l'actrice Simone Thomalla, vingt ans plus jeune que lui.

Ex-défenseur intransigeant, il avait été joueur professionnel. De 1964 à 1970, il avait porté le maillot du Borussia Dortmund, club dont il a été membre jusqu'à sa mort. Mais Assauer a également disputé 119 matches de Bundesliga pour le rival, Schalke 04, avec qui il a remporté la Coupe d'Allemagne en 1965 et la Coupe d'Europe des Vainqueurs de Coupe l'année suivante face à Liverpool. Au cours des six saisons suivantes, il a porté le maillot du Werder Brême avant de se lancer dans le management de club.

Le règne d'Assauer à Gelsenkirchen a débuté le 15 mai 1981. Sa première période a toutefois pris fin en 1986, de manière abrupte. Après un passage par Oldenburg, le hooligan en cachemire, comme l'appelait l'ex-président de la fédération allemande, Michael Meier, est ensuite revenu chez les Königsblauen. Avec l'entraîneur hollandais Huub Stevens, Assauer a fait venir nos compatriotes Marc Wilmots, Michaël Goossens, Nico Van Kerckhoven, Emile Mpenza et Sven Vermant.

En 1997, Schalke a remporté la Coupe UEFA au terme d'un double duel face à l'Inter (1-4 aux tirs au but après que les deux matches s'étaient terminés sur le score de 1-0). Wilmots, le Kampfschwein, a joué un rôle très important lors de ces deux confrontations. Assauer a également été impliqué dans la construction de la Veltins Arena.

Il a démissionné en 2006 suite à un conflit avec la direction et à la fuite d'informations concernant des difficultés financières. En février 2009, il est devenu agent de joueurs mais le 31 janvier 2012, il a révélé qu'il souffrait de la maladie d'Alzheimer. Lors du match de coupe face au Fortuna Düsseldorf (4-1 pour Schalke), le public a scandé son nom à chaque but. " Rudi a permis à Schalke d'entrer dans l'ère du football moderne ", Clemens Tönnies, président du conseil de direction. " Un bon match de football suffisait à son bonheur. "