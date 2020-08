Le milieu de terrain international Gareth Barry, détenteur du record de matches joués en Premier League avec 653 rencontres, va prendre sa retraite à 39 ans, ont annoncé jeudi Manchester City et Everton, deux des clubs où il a évolué.

"Félicitation pour cette carrière magnifique et merci pour le temps passé avec les Toffees", a tweeté Everton, alors que City lui a adressé ses "meilleurs voeux pour (sa) retraite".

Barry (53 sélections, 3 buts) a débuté au plus haut niveau à Aston Villa en 1998, avant de signer en 2009 à Manchester City, club avel lequel il a remporté la Coupe d'Angleterre en 2011 et a été sacré champion d'Angleterre l'année suivante.

Il a ensuite porté le maillot d'Everton pendant trois saisons (2014-2017) avant de rejoindre West Bromwich Albion, avec qui il n'a disputé que six rencontres la saison dernière, marquée par une 2e place en Championship (D2) et une accession à la Premier League.

