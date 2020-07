Gareth Bale n'a pas l'intention de quitter le Real Madrid malgré son temps de jeu limité chez les nouveaux champions d'Espagne. C'est en tout cas ce que prétend son manager Jonathan Barnett, qui s'est exprimé au micro de la télévision publique britannique, la BBC.

"Tout va bien avec Gareth, il a encore deux ans de contrat à Madrid. Il aime la vie dans la capitale espagnole et n'ira nulle part", a assuré Barnett. "Bien sûr il y a de l'intérêt autour de lui mais il n'y a pas beaucoup de clubs qui peuvent se permettre de l'engager. Malheureusement, il n'a pas beaucoup de temps de jeu mais ce n'est pas pour autant qu'il va partir. Il travaille dur à l'entraînement et est au même niveau que ses équipiers. C'est ensuite le coach qui décide qui il doit mettre sur le terrain."

Ces dernières semaines, Bale a fait beaucoup parler de lui pour ses plaisanteries déplacées sur le banc de touche. Souvent remplaçant, le Gallois n'a été titularisé que 12 fois en championnat cette saison et n'a accumulé que 100 minutes de jeu lors des onze matches disputés par le Real après l'interruption due au Covid-19.

Arrivé pour 100 millions d'euros en provenance de Tottenham il y a 7 ans, Bale ne semble donc plus faire partie des plans de Zinedine Zidane. Le club voudrait récupérer une partie de la somme investie et se libérer de son salaire mirobolant mais la tâche s'annonce très difficile au vu des récentes déclarations de son agent.

"Tout va bien avec Gareth, il a encore deux ans de contrat à Madrid. Il aime la vie dans la capitale espagnole et n'ira nulle part", a assuré Barnett. "Bien sûr il y a de l'intérêt autour de lui mais il n'y a pas beaucoup de clubs qui peuvent se permettre de l'engager. Malheureusement, il n'a pas beaucoup de temps de jeu mais ce n'est pas pour autant qu'il va partir. Il travaille dur à l'entraînement et est au même niveau que ses équipiers. C'est ensuite le coach qui décide qui il doit mettre sur le terrain." Ces dernières semaines, Bale a fait beaucoup parler de lui pour ses plaisanteries déplacées sur le banc de touche. Souvent remplaçant, le Gallois n'a été titularisé que 12 fois en championnat cette saison et n'a accumulé que 100 minutes de jeu lors des onze matches disputés par le Real après l'interruption due au Covid-19. Arrivé pour 100 millions d'euros en provenance de Tottenham il y a 7 ans, Bale ne semble donc plus faire partie des plans de Zinedine Zidane. Le club voudrait récupérer une partie de la somme investie et se libérer de son salaire mirobolant mais la tâche s'annonce très difficile au vu des récentes déclarations de son agent.