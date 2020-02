La Gantoise va tenter de mettre le feu, jeudi au Stadio Olimpico, à l' AS Rome à l'occasion du match aller des seizièmes de finale de l'Europa League. Les Buffalos n'ont pas l'intention de s'enterrer dans la capitale italienne. "Notre état d'esprit est et reste offensif, c'est ce que nous faisons le mieux", a déclaré mercredi leur entraîneur Jess Thorup.

Gand n'aborde pas ce duel sans l moindre chance contre le club italien, car l'AS Rome n'est pas au sommet de sa forme. Samedi, les Romains, 5es en Serie A, se sont inclinés 2-1 face à l'Atalanta. L'équipe de l'entraîneur Paulo Fonseca a concédé sa troisième défaite consécutive en championnat. Edin Dzeko et ses coéquipiers ont même subi cinq défaites lors des sept derniers matchs de championnat.

"Mais je ne prends pas en compte les résultats de la Roma", a déclaré M. Thorup. "Je me concentre à 100 % sur notre propre équipe et sur la façon dont nous pouvons réaliser quelque chose demain (jeudi, NDLR). Ce match ne peut être comparé à notre compétition, mais je le considère comme un excellent test. Le changement de sentiment, d'esprit et d'objectif avant ce duel est perceptible dans le groupe".

Thorup a également évoqué brièvement le retour possible de Laurent Depoitre. L'attaquant a été blessé au pied ces dernières semaines, mais il est dans le noyau pour jeudi. "Mais nous ne déciderons pas avant demain si Depoitre est physiquement et mentalement prêt à jouer", a déclaré le Danois.

Vadis Odjidja est également d'avis que Gand devrait compter sur sa propre force contre l'AS Roma. "Nous devons commencer le match avec la certitude que nous pouvons obtenir un bon résultat ici", a déclaré le milieu de terrain de 30 ans. "La moindre erreur sera punie, nous devrons donc être concentrés tout au long du match".

La Gantoise a remporté son groupe l'automne dernier, devant Wolfsburg, Saint-Étienne et Oleksandrija. Les Romains ont terminé à la deuxième place de leur groupe, derrière Istanbul Basaksehir.

Le match retour aura lieu le jeudi 27 février dans la Ghelamco Arena.

