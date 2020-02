La Gantoise s'est inclinée pour la première fois de la saison en Europa League, jeudi soir, sur la plus petite des marges sur la pelouse de l'AS Rome (1-0) en manche aller des seizièmes de finale. Les Buffalos, qui ont comptabilisé plus de tirs à leur avantage au terme de la rencontre, devront inverser la tendance jeudi prochain (19h00) à la Ghelamco Arena.

L'AS Rome fut la première équipe à se montrer dangereuse. La tête de l'attaquant bosnien Edin Dzeko manquait toutefois le cadre après trois minutes de jeu. Les Romains profitaient ensuite d'une perte de balle du défenseur gantois Mikael Lustig pour ouvrir la marque par l'intermédiaire de l'Espagnol Carles Perez, arrivé du FC Barcelone lors du mercato hivernal.

La Gantoise tentait de réagir mais manquait de justesse en reconversion offensive, notamment sur les tirs hors cadre de Roman Bezus (27e) et de Vadis Odjidja (40e).

En début de seconde période, l'AS Rome profitait des phases arrêtées pour mettre en danger La Gantoise. Le portier des Buffalos Thomas Kaminski devait, dans un premier temps, sauver les meubles devant Chris Smalling (51e). Son poteau lui venait ensuite à l'aide cinq minutes plus tard sur une déviation de Bryan Cristante, signalé cependant en position de hors-jeu.

Les Belges décidaient de prendre le jeu à leur compte, mais ils continuaient à pécher en zone de finition. Le milieu de terrain gantois Vadis Odjidja trouvait, en effet, le portier local Pau Lopez sur la trajectoire de sa frappe (58e). Le gardien espagnol cueillait ensuite facilement une déviation de Laurent Depoitre, pourtant isolé dans le rectangle (68e).

Si Gand faisait le siège du but local jusqu'en fin de match, c'est l'AS Rome qui se créait la dernière grosse occasion de la rencontre sur une tête puissante d'Aleksandar Kolarov, bien repoussée sur sa ligne par Kaminski (87e).

