Fulham, de retour en Premier League après une saison d'absence, s'est lourdement incliné 0-3 face à Arsenal lors de la 1re journée du championnat anglais de football. Denis Odoi a joué l'intégralité de la rencontre du côté de Fulham.

Arsenal rentrait de plein pied dans la rencontre et ouvrait le score sur sa première occasion franche via Alexandre Lacazette. Dominateurs, les Gunners tuaient tout suspense en seconde période avec des buts de Gabriel (49e), arrivé de Lille cet été, et Aubameyang (57e).

La première journée de Premier League se poursuit samedi avec le déplacement de Southampton à Crystal Palace, où Michy Batshuayi débute sur le banc et Christian Benteke ne fiugre pas sur la feuille de match, à 16h. À 18h30, Leeds, de retour en Premier League pour la première fois depuis 2004, rend visite au champion en titre Liverpool et Divock Origi. À 21h, West Ham accueille Newcastle.

