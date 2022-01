L'ancien entraîneur de Chelsea, où il avait été limogé voici un an, retrouve de l'embauche au sein du second club de Liverpool.

Frank Lampard est le nouvel entraîneur d'Everton, a annoncé lundi le club de Premier League. L'ancien milieu de terrain a signé un contrat de deux ans et demi, jusqu'en 2024. Il succède à Rafael Benitez, limogé le 16 janvier.

Lampard, a débuté sa carrière d'entraîneur principal à la tête de Derby County en 2018, manquant de peu la promotion en Premier League. Ses résultats avaient attiré l'attention de Chelsea, club dont il a été un joueur emblématique, qui le nommait à la tête de l'équipe première en 2019. Mais l'aventure prenait fin en janvier 2021. Lampard débutera samedi lors du match du 4e tour de la FA Cup contre Brentford. Everton occupe la 16e position de la Premier League avec 19 points, 4 de plus que Newcastle, le premier relégable. Les 'Toffees' n'ont plus gagné en championnat depuis le 6 décembre.

