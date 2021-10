Footgate: Pini Zahavi inculpé en Belgique

L'Israélien Pini Zahavi (77 ans), l'un des agents de joueurs les plus célèbres au monde, a été inculpé par la justice belge de faux et usage de faux, escroquerie et blanchiment d'argent dans le cadre de l'affaire concernant le club de foot de Mouscron, annonce vendredi la Dernière Heure/Les Sports.

Pini Zahavi © iStock