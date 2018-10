Footgate: les enquêteurs épluchent les comptes de sept joueurs

Le juge d'instruction a décidé selon le quotidien de regarder à la loupe les comptes des clients de Veljkovics. Au moins sept joueurs, qui proviennent de pays d'ex-Yougoslavie, sont dans le viseur. Il s'agirait de Predrag Filipovic (ex-Lokeren et ex-Alost), Aleksandar Jankovic (ancien entraîneur de Lokoren et de Malones), Milos Kosanovic (ex-KV Malines et ex-Standard de Liège), Tomislav Mikulic (ancien joueur du Racing Genk, du Standard, de Germinal Beerschot et d'Oud-Heverlee), Ivan Obradovic ­(Anderlecht, KV Malines), Bojan Jorgacevic (Club de Bruges, Gand) et Zvonko Milojevic (Lokeren et Anderlecht).