Un agent de joueurs à Monaco et son assistant en région liégeoise ont été arrêtés dans un dossier concernant notamment des opérations de blanchiment d'argent et de corruption privée dans le cadre de transferts de footballeurs, a annoncé le parquet fédéral mercredi matin. L'agent de joueurs serait Christophe Henrotay, selon la RTBF.

"Plusieurs perquisitions ont été exécutées ces 10 et 11 septembre à Monaco, en Belgique et à Londres, menées sous la direction d'un juge d'instruction de Bruxelles par l'Organe central de répression de la corruption (OCRC) en collaboration avec la police judiciaire fédérale de Liège, la police monégasque, la metropolitan police et le HM Revenue & Customs de Grande-Bretagne", a indiqué le parquet fédéral dans un communiqué mercredi.

Au terme de ces perquisitions, deux personnes ont été arrêtées: un agent de joueurs à Monaco et l'assistant de ce dernier en région liégeoise. Le premier serait, selon la RTBF, Christophe Henrotay, fils de l'ancien joueur international belge Roger Henrotay.

Il s'est notamment déjà occupé de Thibaut Courtois, de Kevin Mirallas, de Christian Luyindama ou encore de Youri Tielemans. "Cette vague de perquisitions est consécutive à une première opération réalisée en avril dernier au siège du club de football du RSC Anderlecht et de l'Union belge de football", a encore précisé le parquet fédéral.