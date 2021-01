Maintenant qu'un arrêt définitif du football amateur semble se profiler en raison de la crise sanitaire, certains clubs de Nationale 1 envisagent de demander une indemnisation à l'Union belge (URBSFA). En cas de saison blanche, au moins trois clubs exigent de pouvoir organiser un mini tournoi avec la montée en 1B comme enjeu. L'information avancée par Sporza a été confirmée mardi soir à Belga.

La cellule de crise de l'URBSFA a reporté la décision sur la reprise ou non des compétitions mais elle se rend compte qu'il sera difficile de respecter le calendrier actuel. Il était prévu de finir le premier tour dès la mi-février, si les entraînements reprenaient à partir du 16 janvier. Mais le comité de concertation n'a annoncé aucun changement la semaine dernière, de sorte que l'interdiction des séances d'entraînement en groupe reste en vigueur et que le football amateur se dirige vers une saison blanche. Le 25 janvier, trois jours après le prochain comité de concertation, la décision finale sera prise.

Trois clubs de Nationale 1 ne sont pas d'accord par une suspension définitive. Le Patro Eisden, Dender et le RFC Liège ont déjà contacté l'avocat Walter Van Steenbrugge, dont le bureau a écrit à l'URBSFA lundi. "Plusieurs clubs ont mis sous contrat un grand nombre de footballeurs professionnels pour respecter les conditions strictes de licence de l'URBSFA. Par conséquent, nos clients ne peuvent en aucun cas être considérés comme des équipes amateurs", a avancé l'avocat. Si aucune compétition ne peut avoir lieu, l'URBSFA prive ces footballeurs professionnels "de leur droit au travail".

Les trois clubs amateurs exigent qu'au moins une mini compétition soit organisée avec toutes les équipes respectant le protocole coronavirus de la Pro League. Ils feraient alors, par exemple, passer un test PCR chaque semaine. Ces clubs se disputeraient la promotion en 1B Pro League. Tirlemont se joindrait également à ce groupe. "Et nous supposons que quelques clubs aimeraient participer", peut-on lire dans la note. Si la mini compétition n'est pas organisée, les clubs envisagent une action en justice pour obtenir une compensation de l'Union belge.

La cellule de crise de l'URBSFA a reporté la décision sur la reprise ou non des compétitions mais elle se rend compte qu'il sera difficile de respecter le calendrier actuel. Il était prévu de finir le premier tour dès la mi-février, si les entraînements reprenaient à partir du 16 janvier. Mais le comité de concertation n'a annoncé aucun changement la semaine dernière, de sorte que l'interdiction des séances d'entraînement en groupe reste en vigueur et que le football amateur se dirige vers une saison blanche. Le 25 janvier, trois jours après le prochain comité de concertation, la décision finale sera prise.Trois clubs de Nationale 1 ne sont pas d'accord par une suspension définitive. Le Patro Eisden, Dender et le RFC Liège ont déjà contacté l'avocat Walter Van Steenbrugge, dont le bureau a écrit à l'URBSFA lundi. "Plusieurs clubs ont mis sous contrat un grand nombre de footballeurs professionnels pour respecter les conditions strictes de licence de l'URBSFA. Par conséquent, nos clients ne peuvent en aucun cas être considérés comme des équipes amateurs", a avancé l'avocat. Si aucune compétition ne peut avoir lieu, l'URBSFA prive ces footballeurs professionnels "de leur droit au travail". Les trois clubs amateurs exigent qu'au moins une mini compétition soit organisée avec toutes les équipes respectant le protocole coronavirus de la Pro League. Ils feraient alors, par exemple, passer un test PCR chaque semaine. Ces clubs se disputeraient la promotion en 1B Pro League. Tirlemont se joindrait également à ce groupe. "Et nous supposons que quelques clubs aimeraient participer", peut-on lire dans la note. Si la mini compétition n'est pas organisée, les clubs envisagent une action en justice pour obtenir une compensation de l'Union belge.