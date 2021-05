L'attaquant nigérian de 28 ans, auteur de deux buts, a permis à la lanterne rouge de signer une spectaculaire victoire 3-4 face à Parme et de réduire l'écart qui le sépare de ce club à deux points. Simy présente des statistiques phénoménales.

Dans la Botte, Cristiano Ronaldo et Romelu Lukaku trouvent aisément le chemin des filets, mais dans leur ombre, Simeon Tochukwu Nwankwo, de son nom complet, en est à 19 buts inscrits sur les 42 de Crotone. Simy, comme tout le monde l'appelle, a également signé deux assists, le tout en 33 matches de Serie A. L'attaquant de près de deux mètres se produit pour ...

Dans la Botte, Cristiano Ronaldo et Romelu Lukaku trouvent aisément le chemin des filets, mais dans leur ombre, Simeon Tochukwu Nwankwo, de son nom complet, en est à 19 buts inscrits sur les 42 de Crotone. Simy, comme tout le monde l'appelle, a également signé deux assists, le tout en 33 matches de Serie A. L'attaquant de près de deux mètres se produit pour la lanterne rouge de Serie A, ce qui explique son relatif anonymat. International à quatre reprises, il signe une série impressionnante depuis début mars. En l'espace de deux mois, nul n'a fait mieux que lui dans les grandes compétitions européennes: douze buts en neuf matches de championnat. Il n'est resté muet que contre la Sampdoria. Ses buts n'ont pas rapporté grand-chose à son équipe, qui n'a grappillé que six petits points durant cette période. Et pour cause, Crotone a encaissé 83 buts, ce qui explique que sa relégation en Serie B semble inévitable. Ça n'enlève rien aux mérites de Simy. Le Super Eagle fascine par son opportunisme. "Il parvient à conserver le ballon d'une manière très particulière, malgré sa grande taille et ses grands pieds", explique l'entraîneur Serse Cosmi. "Son style n'est pas vraiment orthodoxe." Simy ne possède en effet pas un formidable bagage technique et malgré sa taille, il n'excelle pas non plus dans les duels aériens. Après des passages au Portugal, à Portimonense et Gil Vicente, le géant se produit depuis cinq saisons déjà pour le club de Calabre. La saison dernière, il a été sacré meilleur buteur de Serie B avec vingt buts en 37 journées. L'avenir du Nigérian est-il encore à I Pitagorici, auquel il est attaché jusqu'en 2022? Probablement pas, d'autant qu'il ne coûte que quatre millions d'euros. Que pourrait représenter Simy pour une formation qui développe un football plus dominant?