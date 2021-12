Il n'y a pas que le Real Madrid et Thibaut Courtois qui sont frappés par la flambée des cas de covid. Les voisins de l'Atlético et du Rayo Vallecano et le grand rival barcelonais ont aussi vu les contaminations augmenter au sein de leurs effectifs.

Diego Simeone, l'entraîneur, l'Espagnol Koke, le Français Antoine Griezmann, le Mexicain Hector Herrera et le Portugais João Félix, cinq membres de l'Atletico Madrid ont été testés positifs au coronavirus, a annoncé jeudi le club madrilène de Yannick Carrasco.

Les cinq hommes sont isolés à leur domicile et suivent les consignes des autorités sanitaires. Ils sont tous asymptomatiques, a ajouté l'Atletico Madrid qui doit jouer contre le Rayo Vallecano dimanche pour la reprise du championnat espagnol.

Mais le Rayo Vallecano a demandé le report de la rencontre comptant dans ses rangs pas moins de 17 cas positifs, selon la presse locale. Le club espagnol, étonnant 4e de la Liga juste devant l'Atletico, n'a pu disposer que de huit joueurs de son effectif pour la reprise mardi,. Un match peut être reporté ou annulé si l'une des équipes ne dispose pas d'au moins 13 joueurs aptes, dont un minimum de cinq issus de l'équipe première, selon les critères établis par la Fédération espagnole de football et La Liga.

Philippe Coutinho (à gauche) qui ne joue déjà pas beaucoup rejoint Dani Alves sur la liste des contaminés au FC Barcelone. © iStock

COUTINHO ET DEST SE RAJOUTENT A LA LISTE DU BARCA

Barcelone a annoncé jeudi que trois nouveaux joueurs avaient été testés positifs au coronavirus: Sergiño Dest, Coutinho et Ez Abde.

"Les joueurs se portent bien et sont en quarantaine à leur domicile", a communiqué le Barça. Cela porte à neuf, le nombre de joueurs testés positifs depuis de la reprise au sein du club catalan. Dembélé, Umtiti et Gavi, annoncés mercredi et Jordi Alba, Daniel Alves et Clément Lenglet, mardi, sont aussi sur la liste des joueurs contaminés par le virus.

La reprise du championnat, compliquée pour Xavi, est prévu dimanche à Majorque. Un match peut être reporté ou annulé si l'une des équipes ne dispose pas d'au moins 13 joueurs aptes, dont un minimum de cinq issus de l'équipe première, selon les critières établis par la Fédération espagnole de football et La Liga.

