Le défenseur central honorait sa 117e sélection avec la Squadra Azzurra.

Le capitaine de l'Italie, Giorgio Chiellini, a joué une mi-temps de la "Finalissima" contre l'Argentine, duel de gala entre champions d'Europe et d'Amérique du sud, mercredi à Londres, pour sa 117e et ultime apparition avec le maillot azzurro.

Le défenseur central, apparu en difficulté en première période, n'est pas réapparu sur la pelouse de Wembley à la reprise, remplacé par Manuel Lazzari. L'Argentine menait alors 2-0. Chiellini, âgé de 37 ans, a annoncé son départ de la Juventus Turin et sa retraite internationale à l'issue de cette saison.

Il devrait continuer à jouer en club en Amérique du nord, à Los Angeles, selon plusieurs médias. La "Tour de Pise" (sa ville natale) voulait "finir en beauté" au Mondial-2022. Mais le fiasco en barrage contre la Macédoine du Nord (0-1) en mars a éteint cet ultime rêve et l'a poussé vers la retraite internationale.

Avec 117 sélections, il rejoint à la quatrième place Daniele De Rossi dans le classement des joueurs comptant le plus de sélections avec la Nazionale. Le trio de tête est composé de Gianluigi Buffon (176), Fabio Cannavaro (136) et Paolo Maldini (126).

