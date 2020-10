Les clubs européens se sont activés en cette fin de mercarto. Pas de très gros coups, mais plusieurs mouvements notables. En voici un résumé.

Rafinha (FC Barcelone) rejoint le PSG

Le PSG a annoncé lundi soir en fin de mercato le transfert du milieu de terrain brésilien Rafinha, qui s'est engagé jusqu'en 2023 dans la capitale française.

Rafinha, 27 ans, est passé professionnel en 2011 à Barcelone, club avec lequel il a notamment remporté une Ligue des champions (2015) et 3 championnats d'Espagne (2015, 2016 et 2019). L'international brésilien, loué au Celta Vigo la saison dernière, était en manque de temps de jeu en Catalogne, où il n'entrait pas dans les plans du nouvel entraîneur blaugrana Ronald Koeman.

Manchester United s'offre Cavani, Telles, et la pépite de l'Atalanta Amad Traoré

Sans club après la fin de son contrat au Paris Saint-Germain, Cavani, 33 ans, a signé un contrat pour une saison avec une option pour une saison supplémentaire. En sept ans au PSG, l'international uruguayen a inscrit 200 buts en 310 matches avec les Parisiens.

"Manchester United est un des plus grands clubs du monde et c'est un honneur pour moi d'être ici", a déclaré Cavani. "J'ai énormément travaillé pendant la trêve et je suis prêt à être compétitif pour le club."

Le club mancunien a également signé le jeune ivoirien Adam Diallo en provenance de l'Atalanta. Diallo, 18 ans, n'arrivera à Manchester United qu'en janvier.

Manchester United a recruté Alex Telles, 27 ans, le défenseur du FC Porto. Le Brésilien a signé pour quatre ans.

Telles a quitté Gremio en 2014 en direction de Galatasaray. Après quelques saisons en Turquie et une période en prêt à l'Inter Milan, il s'est retrouvé en 2016 à Porto. Avec les Dragons, il a été champion du Portugal en 2018 et 2020.

Manchester United a mal commencé la saison, ne remportant qu'un seul de ses trois matches de Premier League. Dimanche, les Red Devils ont été humiliés à domicile par Tottenham (1-6).

Manchester United a également annoncé lundi soir avoir trouvé un accord avec l'Atalanta Bergame pour le transfert d'Amad Traoré, jeune et prometteur ailier ivoirien de 18 ans.

Le joueur, qui était suivi par ManU depuis 2016, ne quittera cependant l'Italie pour l'Angleterre qu'en janvier. Le montant du transfert s'élèverait à 20 millions de livres (22 millions d'euros) selon les médias britanniques. Traoré avait créé la sensation l'an passé en marquant dès son premier match avec l'Atalanta à seulement 17 ans. Il a disputé au total trois matches avec l'équipe première.

Le défenseur Chris Smalling, 30 ans, quitte définitivement Manchester United pour l'AS Rome, le club pour lequel il a déjà joué en location la saison dernière. L'international anglais (31 sélections) a signé un bail de quatre ans.

Un accord a été trouvé entre Manchester United et l'AS Rome sur un montant de 15 millions d'euros plus 5 millions de bonus, payable en 4 ans. Smalling joué 323 matches pour les Red Devils et a participé à trente rencontres de Serie A jusqu'à présent.

Thomas Partey quitte l'Atletico Madrid pour Arsenal, Lucas Torreira fait le chemin inverse

Thomas Partey quitte l'Atletico Madrid pour rejoindre Arsenal. Le club madrilène a annoncé lundi que le club anglais avait payé la clause libératoire du milieu ghanéen. Le milieu uruguayen Lucas Torreira fait le chemin inverse et est prêté à l'Atletico par les Gunners.

"L'Atletico Madrid a été informé par La Liga ce lundi à 23h28 que des représentants d'Arsenal se sont présentés au siège de l'organisation du football afin d'exercer la clause de résiliation du footballeur Thomas Partey", a précisé le club de Yannick Carrasco dans son communiqué. "De cette manière, le joueur a résilié unilatéralement le contrat de travail qui le liait à notre club jusqu'au 30 juin 2023."

Partey, 27 ans, a rejoint les Colchoneros en 2012 où il fait ses débuts professionnels en 2013. L'international ghanéen (26 caps) a joué 185 matches et inscrit 16 buts pour l'Atletico. Il sera remplacé par Lucas Torreira qui est prêté par Arsenal jusqu'au terme de la saison.

Le Bayern Munich prête Cuisance à Marseille, Bouna Sarr fait le chemin inverse

Le Bayern Munich a officialisé lundi le recrutement du défenseur de l'Olympique Marseille Bouna Sarr, déjà annoncé par la presse ces dernières heures.

Sarr, qui arrive pour 10 millions d'euros selon la presse, a signé un contrat jusqu'en 2024, précise le club sur son site internet. Il sera le septième Français de l'effectif, aux côté des internationaux Benjamin Pavard, Corentin Tolisso, Kingsley Coman, Lucas Hernandez, et des jeunes Michael Cuisance et Tanguy Nianzou.

Le jeune milieu français Michaël Cuisance, 21 ans, est prêté avec option d'achat par le Bayern Munich à l'Olympique Marseille.

Arrivé au Bayern à l'été 2019, Cuisance avait fait un choix risqué après deux années au Borussia Mönchengladbach. Passé par la réserve pour s'aguerrir, le milieu a été de plus en plus intégré dans le groupe A et a disputé 10 matches avec un but et une passe décisive au compteur. Annoncé à Leeds, Cuisance, qui est sous contrat avec le Bayern jusqu'en 2024, va finalement découvrir la Ligue 1.

"Michael veut jouer régulièrement. Il pourra également participer à la Ligue des Champions avec Marseille", a déclaré Hasan Salihamidzic, le directeur sportif du Bayer. "Cet accord profitera à tous: au joueur et aux deux clubs."

Tiémoué Bakayoko prêté par Chelsea à Naples

Le milieu de terrain français de Chelsea Tiémoué Bakayoko a été officiellement prêté lundi à Naples, a annoncé lundi le club de Dries Mertens.

"Bienvenue Tiémoué", a confirmé dans un tweet le président du club napolitain Aurelio De Laurentiis.

Bakayoko va ainsi retrouver en Italie l'entraîneur Gennaro Gattuso, qui fut son coach lors de la saison 2018-19 à l'AC Milan, où il avait déjà été prêté par les "Blues".

L'international français (1 sélection), sous contrat avec le club londonien jusqu'en 2022, avait joué la saison dernière à Monaco, toujours sous forme de prêt.

Il arrive dans un club qui a très bien démarré sa saison, mais dans un contexte tourmenté, au lendemain du forfait de l'équipe de Dries Mertens face à la Juventus. Attendue dimanche soir à Turin pour disputer un match maintenu par les instances sportives, l'équipe napolitaine n'a pas fait le déplacement, sur instruction des autorités sanitaires locales après deux cas de Covid-19 dans l'effectif. Cela pourrait lui valoir une défaite 3-0 sur tapis vert.

Le Hertha Berlin attire Matteo Guendouzi (Arsenal)

Le Français Matteo Guendouzi est prêté par Arsenal au Hertha Berlin par Arsenal jusqu'au terme de la saison, a annoncé le club anglais lundi lors de la dernière journée du mercato.

Matteo Guendouz est arrivé à Arsenal durant l'été 2018 en provenance de Lorient. Le milieu de terrain de 21 ans, international espoirs français, compte 82 apparitons sous le maillot des Gunners.

Le Hertha Berlin a aussi annoncé lundi le transfert de l'international paraguayen Omar Alderete. Le défenseur central de 23 ans vient du FC Bâle et s'est engagé "pour plusieurs saisons" dans la capitale allemande.

Le Hertha Berlin, le club de Dedryck Boyata et Dodi Lukebakio, pointe au 13e rang de la Bundesliga.

Mattia De Sciglio prêté par la Juventus à Lyon

Le défenseur international italien de la Juventus Mattia De Sciglio a été prêté à l'Olympique Lyonnais au dernier jour du mercato, a déclaré lundi le club piémontais.

De Sciglio, 27 ans, a peu joué la saison dernière à la Juventus, où il n'a jamais vraiment réussi à s'imposer depuis son arrivée en 2017 en provenance de l'AC Milan. "Après trois ans, 62 matches, 3 titres de champions, une Coupe d'Italie et une Supercoupe d'Italie, est arrivé le moment de se saluer entre Mattia De Sciglio et la Juve", a indiqué le club bianconero sur son site internet en annonçant ce prêt.

