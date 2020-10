Standard, Anderlecht, Bruges, Charleroi: le clubs belges ont réalisé quelques coups dans les dernières heures de ce mercato "estival". Voici les principaux mouvements.

Anderlecht

Anderlecht, qui a officiellement laissé partir Jérémy Doku à Rennes, a annoncé deux arrivées dans la foulée.

Le RSC Anderlecht a officialisé lundi l'arrivée de Josh Cullen en provenance de West Ham. L'international irlandais a signé un contrat de trois ans.

Cullen, 24 ans, a été formé à West Ham et avait été prêté ces dernières saisons à Bradford, Bolton et Charlton. Il compte également deux sélections avec l'équipe nationale irlandaise.

"Josh est un médian qui combine un grand volume de jeu avec de la grinta et de l'intensité. Il est bon techniquement, il est fort dans les combinaisons et il donne de bons longs ballons. Il est connu pour sa mentalité de vainqueur et son dévouement. Un vrai joueur d'équipe", a déclaré Peter Verbeke, le directeur sportif du RSCA.

Anderlecht a également officialisé lundi l'arrivée de Paul Mukairu. L'attaquant nigérian est prêté avec option d'achat par le club turc d'Antalyaspor.

Mukairu, 20 ans, a été formé au sein de la FC Heart Academy au Nigéria avant de rejoindre Antalyaspor en 2019. Il a inscrit quatre buts en 34 matches avec le club turc.

"Paul est un attaquant droitier polyvalent qui peut évoluer tant en pointe de l'attaque que sur les deux flancs offensifs. Dès que toute l'administration de son permis de travail sera terminée, il pourra commencer à s'entraîner", a précisé le RSCA dans son communiqué.

"Depuis quelques mois déjà, nous suivions le développement de Paul Mukairu grâce à nos scouts. Paul est un attaquant polyvalent de 20 ans au très grand potentiel athlétique. Il combine puissance et vitesse, il montre aussi de belles choses en possession de balle. Il n'a pas encore développé tout son potentiel, mais c'est un joueur avec lequel nous pouvons travailler", a ajouté Peter Verbeke, le directeur sportif des Bruxellois.

Charleroi

Maxime Busi quitte Charleroi pour rejoindre Parme en Italie. L'international espoirs a signé un contrat de cinq ans avec le club italien, a confirmé lundi le club carolo.

Formé au Standard et à Saint-Trond, Busi, 20 ans, a fait ses débuts professionnels avec Charleroi en 2018. En l'espace de deux saisons, il a disputé 41 rencontres pour les Zèbres. Le Liégeois compte également quatre sélections avec l'équipe nationale espoirs.

Jules Van Cleemput quitte Malines pour rejoindre Charleroi, a annoncé lundi le club carolo. Le latéral droit a signé un contrat de trois ans avec une option pour une année supplémentaire.

Van Cleemput, 23 ans, évoluait sous les couleurs de Malines depuis 2016. Cette saison, il n'avait joué qu'une seule rencontre avec les Malinois. À Charleroi, il devra remplacer Maxime Busi qui a quitté le club carolo pour s'engager à Parme en Italie.

Charleroi a confirmé lundi les arrivées en prêt pour une saison de Lukasz Teodorczyk (Udinese) et Saido Berahino (Zulte Waregem).

Teodorczyk, 29 ans, est un visage bien connu du football belge après son passage au RSC Anderlecht. Entre 2016 et 2018, il a inscrit 45 buts en 93 matches pour les Bruxellois avant de rejoindre l'Udinese. Il avait inscrit un but en 24 rencontres la saison dernière. Berahino, 27 ans, était arrivé à Zulte Waregem la saison dernière et a inscrit 8 buts et 22 matches pour les Flandriens. Il est prêté pour une saison avec une option d'achat.

Standard

Le Standard a annoncé lundi l'arrivée du défenseur luxembourgeois Laurent Jans en provenance de Metz.

Jans, 28 ans, va vivre sa deuxième expérience en Belgique après un premier passage à Waasland-Beveren entre 2015 et 2018. Il a joué 108 matches pour le compte des Waeslandiens avant de rejoindre Metz. La saison dernière, il était prêté à Paderborn en Allemagne où il a disputé 22 rencontres.

Le Standard a confirmé lundi l'arrivée d'Eddy Sylvestre. Le milieu français arrive en provenance de l'OGC Nice.

Sylvestre, 21 ans, a été formé à Marseille avant de passer à Nice. La saison dernière, le club niçois l'avait prêté à Auxerre où il a joué 16 rencontres et inscrit deux buts. Cette saison, il avait joué 4 matches avec Nice en Ligue 1.

Bruges

L'international espoirs néerlandais Noa Lang s'est engagé au Club de Bruges, a confirmé le club champion de Belgique en titre lundi. Lang est prêté par l'Ajax et sera transféré définitivement au terme de la saison.

Formé à Feyenoord et à l'Ajax, Lang, 21 ans, a fait ses débuts professionnels en 2018 avec le club amstellodamois. En janvier dernier, il avait été prêté à Twente avant l'interruption de la saison à cause du coronavirus. (

Antwerp

L'Antwerp a officialisé lundi les arrivées de Nana Ampomah et Guy Mbenza. Ampomah est prêté pour deux ans par Düsseldorf et Mbenza arrive en provenance du Cercle de Bruges et a signé un contrat de trois ans.

Mbenza, 20 ans, était arrivé au Cercle de Bruges en janvier dernier en provenance du Stade Tunisien. Lors de la deuxième journée de championnat, il avait inscrit deux buts face à l'Antwerp. Ampomah, 24 ans, avait joué pour Waasland-Beveren entre 2016 et 2019 avant de rejoindre Düsseldorf. Il a inscrit 19 buts et délivré 11 assists en 88 matches pour les Waeslandiens.

Jordan Lukaku revient en Belgique et s'est engagé avec l'Antwerp. Le petit frère de Romelu Lukaku est prêté jusqu'au terme de la saison par la Lazio, a annoncé lundi le club romain.

Lukaku, 26 ans, va connaître son troisième club en Belgique après des passages au RSC Anderlecht (2012-2013) et Ostende (2013-2016). En 2016, il a rejoint la Lazio où il a disputé 85 rencontres dont seulement 13 la saison dernière. Cette saison, il n'a pas encore joué la moindre minute pour les Romains. International belge à huit reprises, Jordan Lukaku n'a plus été rappelé en équipe nationale depuis le mois de juin 2018 où il figurait dans la pré-sélection pour le Mondial 2018 en Russie.

Gand

Le défenseur norvégien Andreas Hanche-Olsen a signé un contrat de trois ans, avec option pour une année de plus, à La Gantoise, a annoncé le club lundi.

Andreas Hanche-Olsen, 23 ans, vient du club norvégien de Stabaek, son club formateur, où il a débuté en équipe première en 2015. Il a depuis joué 127 matches et inscrit 7 buts. La Gantoise, qui disputera l'Europa League cette saison, est 12e du championnat avec 9 points en 8 matches.

Genk

Joakim Mæhle n'ira pas à l'OM. D'accord avec le club de Ligue 1, le Danois a finalement été retenu par Genk, qui demanderait pas moins de 15 millions. Marseille aurait refusé l'offre.

Casper De Norre est loué par Genk à Oud-Heverlee Louvain jusqu'à la fin de la saison, ont annoncé les deux clubs lundi.

