Fin de carrière pour Tim Cahill, légende du foot australien

Clap de fin sur une carrière de légende dans le foot australien: le meilleur marqueur de l'histoire des Socceroos Tim Cahill a annoncé vendredi qu'il raccrochait les crampons à 39 ans après avoir participé à quatre Coupes du monde.

Auteur de 50 buts en 108 sélections depuis 2004, il a décidé de ne pas chercher de nouveau contrat de joueur à l'expiration de celui qui le liait au club de Jamshedpur dans le championnat d'Inde.

L'ancien attaquant d'Everton et de Millwall en Angleterre avait annoncé sa retraite internationale en novembre dernier. Il a dit viser maintenant une carrière d'entraîneur.

"J'aimerais continuer de jouer (...) j'ai passé six bons mois en Inde. Mais la télévision m'intéresse, je vais commencer à préparer ma licence (d'entraîneur), et j'ai envie de passer du bon temps avec ma famille et profiter un peu", a déclaré Cahill à la chaîne de TV australienne Optus Sport, soulignant qu'à 39 ans il était maintenant "un vieux monsieur en années de football".

Cahill a joué 14 ans dans le championnat d'Angleterre et marqué plus de 100 buts lors de ses passages à Millwall et Everton, avant de jouer dans les championnats des Etats-Unis, de Chine et d'Inde.

En 2006 en Allemagne, il est devenu le premier Australien à marquer un but en Coupe du monde. Il marquera également lors des Mondiaux 2010 en Afrique du Sud et 2014 au Brésil. Il est en revanche resté muet lors du Mondial en Russie l'été dernier.

Le milieu offensif a fêté sa 108e et dernière sélection en novembre dernier devant son public de Sydney en entrant dans les dernières minutes d'un match contre le Liban.

"C'est génial d'avoir pu jouer sur les quatre grands continents, a-t-il dit. J'ai eu une grande carrière et je suis très reconnaissant".