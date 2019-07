Le latéral gauche Filipe Luis, dont le contrat avec l'Atlético Madrid a expiré le 30 juin dernier, s'est engagé mardi avec Flamengo. Le club brésilien a annoncé la nouvelle sur son compte Twitter.

Après huit années passées dans la capitale espagnole, le Brésilien Filipe Luis, 33 ans, retourne au pays. Le défenseur a notamment remporté avec les "Colchoneros" deux Europa League (2012 et 2018), un championnat d'Espagne (2014) et une Coupe d'Espagne (2013). Il a également atteint la finale de la Ligue des champions à deux reprises (2014 et 2016).

Le latéral gauche, passé par Chelsea lors de la saison 2014-2015, avait quitté sa terre natale en 2005 pour le club uruguayen de Rentistas. Prêté ensuite à l'équipe B du Real Madrid, il a séduit par ses performances sur son flanc les dirigeants du Deportivo La Corogne avant d'exploser à l'Atletico Madrid en 2010.

Vainqueur de la dernière Copa America avec le Brésil, Luis a porté la vareuse de la Seleçao à 44 reprises (2 buts).