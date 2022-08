Avec un Kevin De Bruyne en grande forme, Manchester City n'a fait qu'une bouchée de Bournemouth samedi lors de la deuxième journée de Premier League (4-0). Ilkay Gundogan ouvrait le score (19e) et Kevin De Bruyne doublait la mise d'un subtil extérieur du pied (31e) avant d'offrir le troisième but à Phil Foden (37e). Un but contre son camp de Jefferson Lerma donnait au score son allure finale (79e). Manchester City réussit parfaitement son début de saison avec un 6/6, Bournemouth compte 3 points en deux rencontres.

Youri et Tielemans et Timothy Castagne étaient tous deux dans le onze initial de Leicester qui a été battu par Arsenal (4-2) grâce à un doublé de Gabriel Jesus (23e et 35e) et des buts de Granit Xhaka (55e) et de Gabriel Martinelli (76e) contre un but de William Saliba contre son camp (53e) et un but de James Maddison (74e). Albert Sambi Lokonga est resté sur le banc alors que Dennis Praet a remplacé Tielemans à la 63e minute de jeu. Arsenal réussit un début de saison parfait avec deux victoires en autant de journées. Leicester ne compte qu'un point sur six.

Leandro Trossard était titulaire lors du match nul 0-0 entre Brighton et Newcastle. Le Diable Rouge est sorti à la 75e minute de jeu. Les deux équipes comptent désormais 4 points sur 6.

Leeds et Southampton se sont quittés sur un match nul 2-2. Rodrigo inscrivait un doublé (46e et 60e) mais Joe Aribo (72e) et Kyle Walker-Peters (82e) permettaient aux Saints de revenir avec un point. Roméo Lavia a joué toute la rencontre tout comme le Belgo-Néerlandais Pascal Struijk qui a donné une passe décisive sur le deuxième but de Leeds. Southampton remporte son premier point, Leeds compte 4 unités.

Leander Dendoncker a joué toute la rencontre avec Wolverhampton contre Fulham (0-0). les Wolves prennent leur premier point de la saison alors que Fulham compte 2 points.

En Allemagne, le Hertha Berlin et l'Eintracht Francfort se sont partagés les points lors de la deuxième journée de Bundesliga. Dodi Lukebakio, qui a joué toute la rencontre, a donné une passe décisive sur l'ouverture du score rapide de Suat Serdar (3e). Francfort revenait au score en début de deuxième mi-temps grâce à l'ancien Trudonnaire Daichi Kamada (48e). Dedryck Boyata, sur le départ, n'était pas repris. Les deux équipes avaient été battues lors de la première journée et remportent leur premier point de la saison.

En Ecosse, Kazeem Olaigbe est entré au jeu à la 59e minute de jeu avec Ross County qui a été battu par St. Mirren sur un but de Richard Tait (51e). Ross County est dernier avec un zéro pointé, St. Mirren est huitième avec 3 points.

Stéphane Omeonga a participé entièrement à la victoire de Livingston contre Hibernian où Rocky Bushiri était absent. Les buts ont été inscrits par Joel Nouble (6e), Nohan Kenneh (51e) et Ayo Obileye 86e). Livingston compte 6 points et pointe provisoirement à la 4e place alors qu'Hibernian (4 points), est 6e.

Youri et Tielemans et Timothy Castagne étaient tous deux dans le onze initial de Leicester qui a été battu par Arsenal (4-2) grâce à un doublé de Gabriel Jesus (23e et 35e) et des buts de Granit Xhaka (55e) et de Gabriel Martinelli (76e) contre un but de William Saliba contre son camp (53e) et un but de James Maddison (74e). Albert Sambi Lokonga est resté sur le banc alors que Dennis Praet a remplacé Tielemans à la 63e minute de jeu. Arsenal réussit un début de saison parfait avec deux victoires en autant de journées. Leicester ne compte qu'un point sur six. Leandro Trossard était titulaire lors du match nul 0-0 entre Brighton et Newcastle. Le Diable Rouge est sorti à la 75e minute de jeu. Les deux équipes comptent désormais 4 points sur 6. Leeds et Southampton se sont quittés sur un match nul 2-2. Rodrigo inscrivait un doublé (46e et 60e) mais Joe Aribo (72e) et Kyle Walker-Peters (82e) permettaient aux Saints de revenir avec un point. Roméo Lavia a joué toute la rencontre tout comme le Belgo-Néerlandais Pascal Struijk qui a donné une passe décisive sur le deuxième but de Leeds. Southampton remporte son premier point, Leeds compte 4 unités. Leander Dendoncker a joué toute la rencontre avec Wolverhampton contre Fulham (0-0). les Wolves prennent leur premier point de la saison alors que Fulham compte 2 points. En Allemagne, le Hertha Berlin et l'Eintracht Francfort se sont partagés les points lors de la deuxième journée de Bundesliga. Dodi Lukebakio, qui a joué toute la rencontre, a donné une passe décisive sur l'ouverture du score rapide de Suat Serdar (3e). Francfort revenait au score en début de deuxième mi-temps grâce à l'ancien Trudonnaire Daichi Kamada (48e). Dedryck Boyata, sur le départ, n'était pas repris. Les deux équipes avaient été battues lors de la première journée et remportent leur premier point de la saison. En Ecosse, Kazeem Olaigbe est entré au jeu à la 59e minute de jeu avec Ross County qui a été battu par St. Mirren sur un but de Richard Tait (51e). Ross County est dernier avec un zéro pointé, St. Mirren est huitième avec 3 points. Stéphane Omeonga a participé entièrement à la victoire de Livingston contre Hibernian où Rocky Bushiri était absent. Les buts ont été inscrits par Joel Nouble (6e), Nohan Kenneh (51e) et Ayo Obileye 86e). Livingston compte 6 points et pointe provisoirement à la 4e place alors qu'Hibernian (4 points), est 6e.