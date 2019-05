Fellaini qualifie Shandong Luneng pour le 2e tour de la Ligue des Champions asiatique

Shandong Luneng s'est qualifié pour le 2e tour de la Ligue des Champions de la Confédération asiatique de football (AFC) en battant in extremis l'équipe sud-coréenne de Gyeongnam 2-1, mercredi à l'issue du cinquième et avant-dernier match de la phase de poules. Le but de la victoire et de la qualification pour les huitièmes de finale a été l'oeuvre à trois minutes de la fin de l'ancien Diable Rouge Marouane Fellaini.

© belga