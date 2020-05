L'ancien Diable rouge avait été testé positif au coronavirus le 22 mars dernier.

Marouane Fellaini a repris l'entraînement. Après être resté en quarantaine, l'ancien Diable Rouge a posté mercredi sur Instagram une photo de lui en train de courir, affublé d'un équipement de son club chinois du Shandong Luneng.

Testé positif au coronavirus lors de son retour en Chine le 22 mars, Marouane Fellaini avait pu quitter l'hôpital le 14 avril dernier. Depuis lors, il a dû rester en quarantaine avant de pouvoir reprendre l'entraînement. "Cela fait du bien d'être de retour avec l'équipe", a écrit Fellaini sur son compte Instagram. "Je suis heureux d'avoir terminé ma période de quarantaine et quitté l'hôpital. Je remercie le staff médical du club qui a pris soin de moi et le club pour son soutien. Merci également pour tous les messages que j'ai reçus."

Le championnat de football chinois envisage de reprendre sa saison au mois de juin, retardée par la pandémie de coronavirus, sans de nombreuses stars étrangères, qui ne sont pas encore revenues dans le pays. Les autorités chinoises ont interdit fin mars l'entrée du pays aux étrangers, même munis de visas en règle ou de permis de travail pour éviter une deuxième vague de cas importés. Marouane Fellaini et Mousa Dembélé (Guangzhou R&F) étaient déjà rentrés en Chine.

Marouane Fellaini a repris l'entraînement. Après être resté en quarantaine, l'ancien Diable Rouge a posté mercredi sur Instagram une photo de lui en train de courir, affublé d'un équipement de son club chinois du Shandong Luneng.Testé positif au coronavirus lors de son retour en Chine le 22 mars, Marouane Fellaini avait pu quitter l'hôpital le 14 avril dernier. Depuis lors, il a dû rester en quarantaine avant de pouvoir reprendre l'entraînement. "Cela fait du bien d'être de retour avec l'équipe", a écrit Fellaini sur son compte Instagram. "Je suis heureux d'avoir terminé ma période de quarantaine et quitté l'hôpital. Je remercie le staff médical du club qui a pris soin de moi et le club pour son soutien. Merci également pour tous les messages que j'ai reçus." Le championnat de football chinois envisage de reprendre sa saison au mois de juin, retardée par la pandémie de coronavirus, sans de nombreuses stars étrangères, qui ne sont pas encore revenues dans le pays. Les autorités chinoises ont interdit fin mars l'entrée du pays aux étrangers, même munis de visas en règle ou de permis de travail pour éviter une deuxième vague de cas importés. Marouane Fellaini et Mousa Dembélé (Guangzhou R&F) étaient déjà rentrés en Chine.