Exploit de l'Ajax au Real (1-4), Tottenham s'impose à Dortmund (0-1)

Le Real Madrid, privé de Sergio Ramos suspendu, touchait la latte dès le début de rencontre via une tête de Varane (4e). Dans la foulée, l'Ajax Amsterdam faisait la différence sur sa première tentative grâce à un tir placé de Ziyech (7e). Les Madrilènes encaissaient un deuxième but un peu plus de dix minutes plus tard sur une action rondement menée de l'Ajax Amsterdam initiée par une geste technique exceptionnel de Tadic, une "Zidanette", et conclue par Neres (18e). En fin de première période, les Madrilènes manquaient de réduire le score en heurtant cette fois-ci le poteau après un tir de Bale (42e).

Peu de temps après l'heure de jeu, l'Ajax Amsterdam tuait tout suspense en inscrivant un troisième but par Tadic (62e). Asensio réduisait la marque à vingt minutes du terme mais Schöne enfonçait encore le clou deux minutes plus tard sur coup franc. Le Real Madrid buvait le calice jusqu'à la lie en fin de rencontre en étant réduit à dix suite à l'exclusion de Nachos. L'Ajax Amsterdam se qualifie ainsi pour la première fois depuis 2003 pour les quart de finales de la Ligue des champions. Thibaut Courtois, titulaire, et le Real Madrid abandonnent la compétition après trois titres consécutifs.

Dans l'autre rencontre de la soirée, le Borussia Dortmund, avec Axel Witsel, n'a pas réussi à créer l'exploit à domicile face à Tottenham. Les Londoniens, avec Jan Vertonghen et Toby Alderweireld titulaires, ont réussi à s'imposer à nouveau, cette fois-ci en Allemagne (0-1), après l'avoir emporté largement lors de la manche aller (3-0) à Wembley. Kane (49e) a inscrit l'unique but de la rencontre en début de seconde période.