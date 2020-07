Roy Hodgson, l'entraîneur de Crystal Palace, était déçu de Christian Benteke, exclu après le coup de sifflet final lors de la défaite à Aston Villa dimanche (2-0). L'attaquant de 29 ans a eu une altercation avec Ezri Konsa, un joueur d'Aston Villa, et a écopé d'un carton rouge. Le Diable Rouge manquera donc les trois derniers matches de la saison.

"Il n'y a pas d'excuse", a déclaré Hodgson à Sky Sports. "Il y a eu des petits incidents pendant le match mais cela arrive tout le temps dans le football. Il ne faut pas se laisser provoquer et risquer une suspension jusqu'à la fin de la saison. Il est évidemment désolé, comme nous tous, mais je ne peux malheureusement pas l'excuser peu importe ce qui a été dit. Vous savez que vous devez quitter le terrain si vous donnez un coup à un adversaire sous les yeux de l'arbitre. La seule chose qu'il peut faire, c'est s'excuser auprès de ses équipiers et accepter sa sanction."

Selon Hodgson, le Diable Rouge va manquer une belle occasion de terminer la saison sur une bonne note, lui qui était souvent sur le banc avant l'interruption de la saison. "Il avait l'opportunité de pouvoir jouer des matches et maintenant il va les manquer."

Cette saison, Benteke n'a inscrit que deux buts en 24 matches avec les Eagles, déjà assurés de leur maintien.

