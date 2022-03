Le deuxième club de Liverpool compte dans ses rangs l'Ukrainien Vitalii Mykolenko.

Le club anglais d'Everton a annoncé mercredi suspendre tous les contrats commerciaux de sponsoring passés avec le milliardaire russe Alisher Usmanov, à la suite de l'invasion russe en Ukraine.

"Tout le monde à Everton est choqué et attristé par les événements épouvantables qui se déroulent en Ukraine (...). Le club confirme qu'il a suspendu avec effet immédiat tous les contrats commerciaux de sponsoring avec les entreprises USM, Megafon et Yota", dans lesquelles Usmanov, un proche de Vladimir Poutine, a des participations importantes. Un joueur ukrainien figure dans les rangs des Toffees en la personne de Vitalii Mykolenko. "Tout le monde au club soutient le joueur et sa famille et nous continuerons à la faire", a écrit le pensionnaire de Premier League.

Le club anglais d'Everton a annoncé mercredi suspendre tous les contrats commerciaux de sponsoring passés avec le milliardaire russe Alisher Usmanov, à la suite de l'invasion russe en Ukraine."Tout le monde à Everton est choqué et attristé par les événements épouvantables qui se déroulent en Ukraine (...). Le club confirme qu'il a suspendu avec effet immédiat tous les contrats commerciaux de sponsoring avec les entreprises USM, Megafon et Yota", dans lesquelles Usmanov, un proche de Vladimir Poutine, a des participations importantes. Un joueur ukrainien figure dans les rangs des Toffees en la personne de Vitalii Mykolenko. "Tout le monde au club soutient le joueur et sa famille et nous continuerons à la faire", a écrit le pensionnaire de Premier League.