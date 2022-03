Le groupe d'activistes "Just Stop Oil", qui milite pour l'arrêt de l'exploration des énergies fossiles au Royaume-Uni, a revendiqué la responsabilité de l'action dans un communiqué de presse.

Un militant écologiste s'est attaché à un poteau de but jeudi, interrompant le match de Premier League entre Everton et Newcastle, à Liverpool. Le groupe d'activistes "Just Stop Oil", qui milite pour l'arrêt de l'exploration des énergies fossiles au Royaume-Uni, a revendiqué la responsabilité de l'action dans un communiqué de presse. Le militant qui s'était attaché à un montant, au moyen d'un collier de serrage autour du cou, a interrompu la rencontre pendant sept minutes en deuxième période, le temps qu'une équipe de sécurité intervienne avec une paire de pinces et l'évacue.µ Une tentative similaire avait été déjouée par les stadiers lors de la victoire 2-0 de Liverpool à Arsenal mercredi. Newcastle est détenue à 80% par le fonds souverain d'Arabie saoudite, l'un des plus grands exportateurs de pétrole au monde.