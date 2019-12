Ole Gunnar Solskjaer, l'entraîneur de Manchester United, adversaire du FC Bruges en 16e de finale de l'Europa League, s'attend à des matches difficiles entre les Red Devils et les Blauw en zwart.

"J'ai vu Bruges contre le PSG et le Real Madrid", déclare Ole Gunnar Solskjaer sur le site de Manchester United. "Ils se sont bien comportés en Ligue des Champions. Ils sont restés 'dedans' dans la plupart des matches, avec un ou deux mauvaises défaites. Mais c'est une bonne équipe. Ils sont leader du championnat de Belgique et, détail amusant, j'ai travaillé avec leur 2e gardien, Ethan Horvath, à Molde. Ce sera bien de le revoir". Le Norvégien s'attend à deux duels difficiles. "Ce seront deux matches compliqués mais c'est toujours le cas quand on arrive dans la phase à élimination directe. Nous espérons nous qualifier pour les 8e de finale", dit-il.