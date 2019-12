C'est l'AS Rome qui se dressera sur la route de La Gantoise en 16e de finale de l'Europa League, selon le tirage au sort effectué lundi à Nyon, en Suisse.

"Nous étions prêts à affronter n'importe quelle équipe", a déclaré Manolo Zubiria, le directeur sportif de la Roma. "Nous voulons aller aussi loin que possible dans cette compétition et nous serons prêts pour ces deux matches contre La Gantoise". Pour l'entraîneur romain Paulo Fonseca, "La Gantoise est une bonne équipe. Ils sont 3e de leur championnat et ont fini premiers d'un groupe difficile qui comprenait des équipes comme Wolfsburg et Saint-Etienne".

La Gantoise s'est qualifiée pour les 16e de finale en terminant 1e du groupe I de la phase de poules de l'Europa League devant Wolfsburg, Saint-Etienne et Olexandria. L'AS Rome a terminé 2e du groupe J derrière Basaksehir Istanbul. Le match aller est prévu le 20 février à Rome, le retour à Gand le 27 février.