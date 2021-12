Un autre tournoi sans clubs belges mais avec quelques affiches intéressantes comme FC Porto-Lazio ou Real Sociedad - RB Leipzig.

Le duel entre le FC Barcelone et le Naples de Dries Mertens sera la tête d'affiche des barrages de l'Europa League ,selon le tirage au sort effectué lundi à Nyon, en Suisse, au siège de l'Union européenne de football (UEFA).

Habitué à jouer les premiers rôles en Ligue des Champios, le Barça était le grand absent des 8e de finale de finale de la C1, le club catalan ayant été renvoyé en Europa League après avoir terminé 3e de son groupe derrière le Bayern Munich et Benfica. Cela faisait 20 ans que les blaugrana n'avaient passé l'hiver en C1, à une époque où l'Europa League s'appelait encore Coupe de l'UEFA.

LES BELGES DE DORTMUND FACE AUX RANGERS, JANUZAJ ET SON CLUB OPPOSES A LEIPZIG

Le Borussia Dortmund de Thorgan Hazard, Thomas Meunier et Axel Witsel croisera la route des Glasgow Rangers, alors que la Real Sociedad d'Adnan Januzaj affrontera le RB Leipzig, repêché en Europa League après avoir fini 3e de sa poule en C1 devant le Club de Bruges, éliminé de toute compétition européenne. Le FC Séville, six fois vainqueur de l'épreuve, sera opposé au Dinamo Zagreb, l'Atalanta à l'Olympiacos, le Zenit Saint-Petersbourg au Betis Séville et le Sheriff Tiraspol à Braga.

Enfin, le FC Porto croisera la route da la Lazio Rome. Ce tirage au sort concernait les huit deuxièmes de groupe et les huit équipes repêchées de la Ligue des Champions. Présents en phase de poule, Genk et l'Antwerp avaient tous les deux été éliminés en terminant derniers de leur groupe. Les matches aller se disputeront le jeudi 17 février avant les matches retour, une semaine plus tard. Les vainqueurs seront qualifiés pour les 8e de finale de l'Europa League, où ils retrouveront les clubs ayant terminé 1er de leur poule.

