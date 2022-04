Grâce à une bonne deuxième mi-temps, le FC Barcelone est allé chercher le partage sur la pelouse de l'Eintracht Francfort (1-1) jeudi soir en match aller des quarts de finale de l'Europa League de football. Devant au score en début de seconde période, les Allemands ont craqué sur une réalisation de Ferran Torres après l'heure de jeu. Dans le même temps Braga, seul vainqueur du jour, a pris un léger avantage en s'imposant 1-0 contre les Rangers, pendant que Lyon arrachait le partage 1-1sur le terrain de West Ham qui a joué à dix toute la seconde période.

En difficulté dans le jeu et dominé en première mi-temps par Francfort, le FC Barcelone encaissait dès l'entame du second acte des oeuvres d'Ansgar Knauff. Situé en dehors de la surface, l'Allemand ne se posait pas de question et déclenchait une frappe qui allait se loger dans la lucarne de Marc-André ter Stegen (48e, 1-0). Inexistant offensivement jusque-là, le FC Barcelone égalisait moins de vingt minutes plus tard grâce à une superbe action collective. Le ballon transitait par Dembele et De Jong, rentrés au jeu quelques minutes auparavant, avant d'atterrir dans les pieds de Ferran Torres, bien placé dans le rectangle. Le jeune Espagnol de 22 ans ne se faisait pas prier et résorbait le retard de ses couleurs (66e, 1-1). Plus à son avantage dans le deuxième acte, Barcelone se retrouvait avec un homme de plus sur la pelouse après l'exclusion de Tuta pour une deuxième carte jaune (78e). Malgré cela, les Catalans ne parvenaient pas à prendre l'avantage et devaient se contenter du partage. Dans le même temps, Braga disposait 1-0 à domicile des Rangers grâce à un but inscrit par Abel Ruiz à cinq minutes de la mi-temps (40e, 1-0).

En déplacement du côté de West Ham, l'Olympique lyonnais, avec Jason Denayer sur le banc, se retrouvait en supériorité numérique dans les arrêts de jeu de la première mi-temps à la suite de l'exclusion d'Aaron Creswell (45+3). Malgré ce coup du sort, les Anglais ouvraient la marque par Jarrod Bowen juste après la reprise (52e, 1-0). Lyon ne s'en laissait pas conter et finissait par rétablir l'égalité moins d'un quart d'heure plus tard via Tanguy Ndombele (66e, 1-1).

Résultats des quarts de finale aller de l'Europa League de football joués jeudi : RB Leipzig (All) - Atalanta (Ita) 1-1 (repos 0-1) buts: Leipzig: Zappacosta (58e csc) Atalanta: Muriel (17e)

West Ham (Ang) - Lyon (Fra) 1-1 (repos 0-0) buts: West Ham: Bowen (52e) Lyon: Ndombele (66e)

Braga (Por) - Glasgow Rangers (Eco) 1-0 (repos 1-0) but: Braga: Ruiz (40e)

Eintracht Francfort (All) - FC Barcelone (Esp) 1-1 (repos 1-0) buts: Francfort: Knauff (48e) Barcelone: Torres (66e)

