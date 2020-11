Troisième défaite d'affilée pour le Standard qui s'incline 3-1 à Poznan lors de la 3e journée d'Europa League. Les Rouches sont derniers de leur groupe avec 0 point.

Le Standard a concédé une troisième défaite en autant de matches en Europa League. Les Liégeois se sont inclinés 3-1 sur le terrain du Lech Poznan jeudi en Pologne dans le cadre de la 3e journée de la phase de poules (groupe D) et voient s'éloigner leurs chances de qualification pour les 16e de finale.

Entreprenant en début de rencontre, le Standard, privé de Vanheusden, blessé, et de Fai et Laifis, testés positifs au Covid-19, était cueilli à froid après 14 minutes de jeu. Skoras, esseulé dans la défense liégoise, trompait Bodard de la tête et portait les Polonais aux commandes. Le Lech Poznan, tombeur de Charleroi en barrages de l'Europa League, doublait la mise par Ishak à la 22e minute.

A la 29e minute, Dussenne y allait d'un obus des 20 mètres repoussé par le poteau. Le ballon rebondissait sur le dos de Bednarek, le gardien polonais, et Lestienne était à l'affût pour propulser le cuir au fond des filets et redonner espoir aux Rouches.

Nouveau coup de massue pour les Liégeois en début de seconde période. Poznan exploitait les errements défensifs liégeos et Ishak plantait son 2e but de la soirée pour porter la marque à 3-1. Ishak manqua de peu le triplé à la 66e, son tir étant dégagé devant la ligne par Bokadi. Le score restait de 3-1 jusqu'au coup de sifflet final les troupes de Philippe Montanier ne parvenant pas à inverser la tendance.

Battu par les Glasgow Rangers (0-2) et à Benfica (3-0) lors des deux premières journées, le Standard pointe au dernier rang du groupe D avec 0 points sur 9. Mathématiquement, les troupes de Philippe Montanier peuvent toutefois encore rêver d'une des deux premières places qualificatives pour les 16e de finale.

Dans l'autre match du groupe D joué jeudi, Benfica, réduit à 10 suite à la carte rouge d'Otamendi à la 19e minute, a réussi à prendre un point face aux Rangers. Jan Vertonghen a joué tout le match dans les rangs portugais. Les Rangers et Benfica sont en tête du groupe avec 7 points, devant le Lech Poznan (3), que le Standard retrouvera le 26 novembre à Sclessin pour le compte de la 4e journée.

Le Standard a concédé une troisième défaite en autant de matches en Europa League. Les Liégeois se sont inclinés 3-1 sur le terrain du Lech Poznan jeudi en Pologne dans le cadre de la 3e journée de la phase de poules (groupe D) et voient s'éloigner leurs chances de qualification pour les 16e de finale. Entreprenant en début de rencontre, le Standard, privé de Vanheusden, blessé, et de Fai et Laifis, testés positifs au Covid-19, était cueilli à froid après 14 minutes de jeu. Skoras, esseulé dans la défense liégoise, trompait Bodard de la tête et portait les Polonais aux commandes. Le Lech Poznan, tombeur de Charleroi en barrages de l'Europa League, doublait la mise par Ishak à la 22e minute. A la 29e minute, Dussenne y allait d'un obus des 20 mètres repoussé par le poteau. Le ballon rebondissait sur le dos de Bednarek, le gardien polonais, et Lestienne était à l'affût pour propulser le cuir au fond des filets et redonner espoir aux Rouches. Nouveau coup de massue pour les Liégeois en début de seconde période. Poznan exploitait les errements défensifs liégeos et Ishak plantait son 2e but de la soirée pour porter la marque à 3-1. Ishak manqua de peu le triplé à la 66e, son tir étant dégagé devant la ligne par Bokadi. Le score restait de 3-1 jusqu'au coup de sifflet final les troupes de Philippe Montanier ne parvenant pas à inverser la tendance. Battu par les Glasgow Rangers (0-2) et à Benfica (3-0) lors des deux premières journées, le Standard pointe au dernier rang du groupe D avec 0 points sur 9. Mathématiquement, les troupes de Philippe Montanier peuvent toutefois encore rêver d'une des deux premières places qualificatives pour les 16e de finale. Dans l'autre match du groupe D joué jeudi, Benfica, réduit à 10 suite à la carte rouge d'Otamendi à la 19e minute, a réussi à prendre un point face aux Rangers. Jan Vertonghen a joué tout le match dans les rangs portugais. Les Rangers et Benfica sont en tête du groupe avec 7 points, devant le Lech Poznan (3), que le Standard retrouvera le 26 novembre à Sclessin pour le compte de la 4e journée.