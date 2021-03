Dans le choc des huitièmes de finale de l'Europa League, L'AC Milan d'Alexis Saelemaekers a arraché un match nul in extremis face à Manchester United (1-1). L'Ajax Amsterdam a infligé aux Young Boys de Berne leur première défaite de 2021 (3-0).

Dans un Old Trafford vide, ce sont les Milanais qui se montraient dangereux les premiers. Franck Kessié envoyait une magnifique demi-volée dans le but de Dean Henderson mais, après visionnage des images vidéos, l'arbitre de la rencontre, Slavko Vincic, décidait d'annuler le but pour une faute de main (11e). Alexis Saelemaekers se procurait la deuxième possibilité de la première période mais sa frappe du gauche dans la surface était stoppée par Henderson (31e).

Il fallait attendre la fin de la première mi-temps pour voir les Mancuniens se montrer dangereux. Sur un corner, Harry Maguire reprenait le ballon au deuxième poteau mais sa reprise à bout portant touchait d'abord la base du poteau puis la barre transversale du but de Gianluigi Donnarumma (39e). Quelques minutes plus tard, l'arbitre renvoyait les deux équipes aux vestiaires sur un score nul et vierge.

Au retour des vestiaires, le jeune Amad Diallo, arrivé à Manchester en janvier en provenance de l'Atalanta, inscrivait le premier but de sa jeune carrière, quatre minutes après avoir remplacé Anthony Martial. Le jeune attaquant ivoirien reprenait de la tête une passe en profondeur de Bruno Fernandes et lobait Donnarumma (50e). Milan poussait ensuite et se rapprochait du but mancunien mais Rade Krunic dévissait sa tête (65e). Daniel James était, lui, proche de doubler la mise pour Manchester United mais à l'instar de Maguire en première période, l'ailier gallois ratait un but tout fait et envoyait le centre de Mason Greenwood à côté du but (72e). Dans les arrêts de jeu de la rencontre, Simon Kjaer égalisait pour Milan d'une tête sur corner (90e+2) et inscrivait ainsi un précieux but à l'extérieur en vue du match retour. Alexis Saelemaekers a été averti en première période et est sorti à la 69e minute.

Dans un duel d'équipes invaincues en 2021, l'Ajax, qui trône en tête du championnat batave, l'a emporté 3-0 face aux Young Boys de Berne, solides leaders du championnat suisse, grâce à Davy Klaassen (62e), Dusan Tadic (82e) et Brian Brobbey (90e+2).

Le Slavia Prague et les Glasgow Rangers, eux aussi tous deux invaincus en 2021, garderont leur brevet d'invincibilité au moins quelques jours de plus: les deux équipes se sont quittées sur un score d'un but partout. L'ancien Anderlechtois Nicolae Stanciu avait ouvert le score pour les Tchèques (7e) sur un assist de l'ancien Gantois Peter Olayinka (7e) avant que Filip Helander n'égalise pour les Rangers (36e), qui avaient éliminé l'Antwerp au tour précédent

Le Dynamo Kiev, tombeur du Club de Bruges, a perdu la manche aller de ces huitièmes de finale face à Villarreal. Les coéquipiers de l'ex-Brugeois Carlos Bacca se sont imposés 0-2 en Ukraine grâce à des buts des deux défenseurs centraux, Pau Torres (30e) et Raul Albiol (52e).

