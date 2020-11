Avec la réception des Autrichiens de Linz jeudi soir, l'Antwerp peut poursuivre son parcours parfait en Europa League en enchaînant un troisième succès en autant de rencontres dans le groupe J. Dans le groupe D, le Standard n'aura pas le droit à l'erreur sur le terrain du Lech Poznan tout comme La Gantoise qui se déplace à l'Etoile Rouge de Belgrade dans le groupe L. Les deux formations occupent la lanterne rouge de leur groupe avec aucune unité au compteur.

Vainqueur face à Tottenham jeudi dernier, l'Antwerp connait un début de rêve en Europa League. Avec deux victoires en autant de rencontres, les Anversois occupent la tête du groupe J devant Tottenham et Linz qui se rend jeudi dans la Métropole. Les troupes d'Ivan Leko tenteront donc de poursuivre leur sans-faute ce jeudi à 21h00. À 18h55, Tottenham se rend sur le terrain de Ludogorets.

Dimanche, l'Antwerp a été battu 1-0 à Anderlecht sans Faris Haroun, Simen Jukleröd et Koji Miyoshi. Les trois joueurs devraient cependant être présents sur la pelouse du Bosuil au coup d'envoi. "Ils n'étaient pas 'fit' mais cela va mieux", selon le coach croate. "On verra qui jouera demain, ce sera la meilleure équipe."

Si l'Antwerp cartonne, le Standard, pour sa part, connait un faux départ après deux défaites face aux Glasgow Rangers (0-2) et à Benfica (3-0). Jeudi soir (18h55), les Liégeois se rendent sur le terrain du Lech Poznan, tombeur de Charleroi lors des barrages, qui a également perdu ses deux premiers matches. En Pologne, Philippe Montanier, l'entraîneur liégeois, sera privé de nombreux éléments-clés dont Collins Fai et Konstantinos Laifis, testés positifs au coronavirus, mais aussi de Zinho Vanheusden, dont la saison est terminée après une déchirure des ligaments croisés, et Jackson Muleka, blessé aux ischios-jambiers.

La victoire sera indispensable pour les 'Rouches' s'ils veulent garder un espoir de qualification pour les 16es de finale. Surtout que, dans le même temps, Benfica accueille les Rangers.

À l'instar du Standard, La Gantoise a également commencé sa campagne d'Europa League avec deux défaites au Slovan Liberec (1-0) et contre Hoffenheim (1-4). Afin de garder un espoir de qualification, les Gantois devront s'imposer sur la pelouse de l'Etoile Rouge de Belgrade (3 points), actuel deuxième du groupe L à égalité de points avec le Slovan Liberec, troisième. En Serbie, les 'Buffalos' seront privés de leur entraîneur Wim De Decker, testé positif au coronavirus. Le coup d'envoi de la rencontre est prévu à 21h00. Dans le même temps, Hoffenheim, le leader du groupe, reçoit le Slovan Liberec.

